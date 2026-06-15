사랑의열매, ‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’ 출범

(왼쪽 세 번째부터) 김정규 IBK기업은행 사회공헌부장, 전창호 경기도사회복지협의회장, 채시라 사랑의열매 홍보대사, 유주헌 보건복지부 사회서비스정책관, 윤여준 사랑의열매 회장, 권인욱 경기 사랑의열매 회장, 한경수 경기도 복지사업과장, 유소나 사랑의열매 홍보대사 등이 나눔의 가치가 지역사회 전반으로 확산되기를 기원하며 부채 퍼포먼스를 진행하고 있다.

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 윤여준)는 연중모금캠페인 ‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’을 시작하고, 경기도 수원시에서 출범식을 개최했다고 15일 밝혔다.

‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’은 7월 15일까지 31일간 전국 17개 시·도에서 진행된다. 보건복지부 후원으로 추진되는 이번 캠페인은 연말에 집중된 기부 참여를 연중으로 확대하고, 취약계층의 여름나기를 지원하며 지역사회 안전망을 강화하기 위해 마련됐다.

사랑의열매는 지역 중심의 나눔문화를 확산하고 지역사회와 함께하는 나눔 실천을 확대하기 위해 지난해 인천에 이어 올해는 경기도에서 전국 출범식을 개최했다.

(왼쪽부터) 채시라 사랑의열매 홍보대사, 유주헌 보건복지부 사회서비스정책관, 윤여준 사랑의열매 회장, 권인욱 경기 사랑의열매 회장, 한경수 경기도 복지사업과장, 유소나 사랑의열매 홍보대사가 63억 원 규모의 배분금 전달 기념사진을 촬영하고 있다.

이날 오후 2시 경기도인재개발원 실내체육관에서 진행된 출범식에는 윤여준 사랑의열매 회장, 유주헌 보건복지부 사회서비스정책관, 권인욱 경기 사랑의열매 회장, 한경수 경기도 복지사업과장, 김정규 IBK기업은행 사회공헌부장, 사랑의열매 홍보대사인 채시라 배우와 유소나 뮤지컬 배우 등 주요 내빈과 자원봉사자들이 참석했다.

사랑의열매는 캠페인 출범과 함께 전국 17개 시·도에 총 63억 원 규모의 배분금을 지원했다. 이는 지난해 50억 원 대비 13억 원 증가한 규모로, 폭염 등 기후위기로 어려움을 겪는 취약계층의 여름철 생활 안정을 지원하기 위해 마련됐다.

배분금을 통해 전국 17개 시·도별로 5만여 개 이상의 여름나기 키트가 제작·지원될 예정이며, 전기요금 지원, 보양식 지원 등 지역별 복지 수요를 반영한 맞춤형 사업도 함께 추진된다.

대표적으로 부산은 저소득 가정을 대상으로 여름철 냉방 부담 완화를 위한 전기요금을 지원한다. 대구는 저소득 홀몸어르신에게 삼계탕·갈비탕·사골곰탕 등 보양식품과 냉감 매트, 냉감 베개 등을 지원한다. 제주는 자활근로자 및 자활사업 참여자를 대상으로 지역상품권과 냉방용품 등을 담은 여름나기 키트를 지원한다.

지원 대상은 저소득 에너지 취약가구를 중심으로 노인, 장애인, 자활 참여자 등이며 지역별 복지관협회, 사회복지협의회, 자원봉사센터 등 민관 협력 네트워크를 통해 전달될 예정이다.

출범식이 열린 경기도에서는 주요 내빈과 자원봉사자들이 직접 건강기능식품, 선크림, 여름이불, 해충 방지용품, 보양식품 등으로 구성된 ‘여름나기 키트’ 포장 봉사활동에 참여했다. 완성된 키트는 경기남부 푸드뱅크마켓을 이용하는 저소득 가정 2,880가구에 전달될 예정이다.

특히 이번 출범식은 참석자들이 지원 물품을 직접 포장하며 나눔의 가치를 체감하고 기부의 의미를 공감할 수 있도록 현장 참여형 프로그램으로 구성됐다.

출범식 현장에서는 IBK기업은행이 여름철 쪽방 주민의 온열질환 및 고립사 예방을 위해 사랑의열매에 2억 5,000만 원을 기부했다. 성금은 전국 10개 쪽방상담소를 통해 에어컨, 선풍기 등 폭염 대응에 필요한 냉방용품 구입과 무더위로 경제적 어려움이 가중된 가구를 위한 긴급생계비 지원 등에 사용될 예정이다.

윤여준 사랑의열매 회장은 “기후변화는 우리의 일상을 빠르게 바꾸고 있으며, 특히 에어컨이 없는 쪽방이나 고시원 등에 거주하는 이웃들에게 폭염은 재난과도 같다”며 “사랑의열매는 국민 여러분의 참여와 민관 협력을 바탕으로 도움이 필요한 곳을 찾아 지원하는 일에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “폭염과 기후위기로 어려움을 겪는 이웃들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 ‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

한편, 이번 캠페인을 통해 조성된 성금은 취약계층의 여름나기 지원, 지역사회 네트워크를 활용한 촘촘한 사회안전망 구축, 지역 여건을 반영한 맞춤형 지원사업 등 복지 사각지대 지원과 새로운 사회적 위험 해결을 위해 사용될 예정이다.

‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’ 참여는 ARS 전화기부, 문자기부, 사랑의열매 홈페이지(신용카드·네이버페이·카카오페이), 온라인 모금함(카카오 같이가치·네이버 해피빈) 등을 통해 가능하며, 자세한 문의는 사랑의열매 나눔콜센터로 하면 된다.

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