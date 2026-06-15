입짧은햇님, 활동 중단 후 근황…"파주 애견카페 운영"

먹방 크리에이터 입짧은햇님이 활동 중단 후 파주의 한 애견카페를 운영 중인 것으로 알려졌다.

15일 MK스포츠 보도에 따르면 입짧은햇님은 경기 파주시 소재 애견카페를 인수해 운영 중인 것으로 전해졌다.

입짧은햇님. 인스타그램 캡처

최근 소셜미디어와 반려견 관련 온라인 커뮤니티 등에는 해당 애견카페에서 입짧은햇님을 봤다는 목격담이 올라왔다.

입짧은햇님은 반려견에 대한 애정으로도 잘 알려져 있다. 그는 2023년 오랜 시간 함께한 반려견 춘삼이를 떠나보낸 뒤 그리움을 전한 바 있다.

한편 입짧은햇님은 지난해 말 이른바 '주사이모' 논란에 연루된 뒤 활동을 중단했다. 당시 그는 공식 입장을 통해 "A씨와는 지인의 소개로 병원에서 처음 만났기 때문에 의사라고 믿고 진료를 받았다"고 해명했다.

이어 "여러 사정들을 좀 더 주의 깊게 살피고 신중하게 처신했어야 함에도 그러지 못했던 부분은 제 큰 불찰이고, 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.

입짧은햇님은 이후 방송과 유튜브 활동을 중단한 상태다.

<뉴시스>

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