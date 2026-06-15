李대통령 “남북 대화의 문, 쉽사리 열리고 있지 않아…소통·공존·협력 노력 멈추지 않겠다”

이재명 대통령은 15일 ‘6·15 남북정상회담’ 26주년을 맞아 “26년 전 남북이 그랬던 것처럼 다시 마주 앉아 대화할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 마포구 연세대 김대중도서관에서 열린 6·15 남북정상회담 26주년 기념식에서 강훈식 대통령 비서실장이 대독한 서면 축사를 통해 “소통과 공존, 협력을 위한 노력을 멈추지 않겠다”며 이같이 강조했다.

이재명 대통령. 공동취재 제공

이 대통령은 “대화와 협력을 재개하기 위한 우리 정부의 노력에도 불구하고 남북 대화의 문은 쉽사리 열리고 있지 않다”며 “그러나 한때의 어려움에 실망하거나 주저앉아 포기할 수는 없다. 비록 잠시 부침이 있을지언정 우리가 함께 지혜를 모은다면 슬기롭게 풀어나갈 수 있을 거라고 믿는다”고 했다.

6·15 남북정상회담과 남북공동선언을 두고선 “한반도 평화공존의 출발점이었다”며 “상대방에 대한 이해와 존중을 바탕으로 교류와 협력을 통해 남북관계 발전과 평화통일을 이루어 나가자는 소중한 약속이었다”고 평가했다. 그러면서 “비록 그 약속이 온전히 이행되고 있지는 못하지만, 우리는 그 길을 포기할 수 없다”며 “평화공존이야말로 남북 모두가 상생 번영할 수 있는 유일한 방안이기 때문”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 “국민주권정부는 6·15 남북공동선언의 정신을 말이 아닌 행동으로 이어가고 있다”며 구체적인 사례로 대북 확성기 방송 중단, 민간단체의 대북전단 살포 중단 등을 언급했다. 이 대통령은 “‘북한의 체제를 존중하고, 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 하지 않는다’는 3원칙을 발표해 한반도 긴장 완화와 평화공존의 기초를 마련하고 남북관계를 진전시키기 위한 노력을 해왔다”고 설명했다.

이 대통령은 “한반도의 평화는 남북은 물론 동북아와 전 세계에도 공통의 이익”이라며 “한반도를 둘러싼 국제정세의 변화를 한반도 공동번영의 새로운 기회로 만들어 나가야 한다”고 역설했다.

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