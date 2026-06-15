[속보] 李 대통령, 개표소 시위에 “행패 등 업무방해 엄중수사 지시”

이재명 대통령은 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위로 국가대표 선수들이 국제대회에 출전하지 못할 위기에 직면했다는 언론 보도 관련, 15일 경찰에 행위자 등 엄중수사를 지시했다.

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 개표소 봉쇄 시위가 11일째 이어진 15일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 티켓 부스 앞에서 경찰이 순찰을 돌고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 대한체육회 산하 단체들의 최근 기자회견 기사를 공유한 후, “시위대는 의사표현을 넘어 타인의 권리침해가 없도록 자제해야(한다)”라며 이같이 말했다.

이어 “시위대의 민간인 출입제한 행패 등 위력에 의한 업무방해에 대해 행위자는 물론 공모자에 대해 엄중수사를 경찰에 지시했다”고 강조했다.

앞서 대한체육회 산하 대한핸드볼협회, 대한펜싱협회, 대한수중핀수영협회 등 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 사무실을 둔 단체들은 지난 11일 기자회견에서 “우리에게도 일할 권리가 있다”고 목소리를 높였다.

핸드볼경기장 개표소를 봉쇄한 시위로 국제대회 출전 준비 과정이 멈췄고, 국가자격시험도 치르지 못한다면서다. 대회를 앞두고 체육단체들은 선수 유니폼 등 준비에도 차질이 생긴 것으로 알려졌다.

시위대도 일반 시민이므로 업무방해 등 사유로 형사 고소 방안은 검토하고 있지 않지만, 사태 장기화 시 피해가 더 커질 것으로 단체들은 우려하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지