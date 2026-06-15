두성그룹 계열사 정항인터내셔널, 중국 첸지그룹 계열사와 협약

항저우 첸지 브랜드관리유한회사 보린회(바오린후이) 대표(왼쪽)와 정항인터내셔널 이상태 대표가 체결식에서 기념촬영하고 있다. (사진 제공=정항인터내셔널)

K-뷰티 수출 기업 정항인터내셔널(DINGHANG INTERNATIONAL INC.)이 중국 항저우 첸지 브랜드관리유한회사(Hangzhou Qianji Brand Management Co., Ltd.)와 전략적 협력 협약을 체결했다고 밝혔다.

정항인터내셔널은 화장품 유통 및 브랜드 사업을 전개하고 있는 두성그룹(DOOSUNG GROUP) 계열사이며, 항저우 첸지 브랜드관리유한회사는 중국 첸지그룹(QIANJI GROUP) 계열사다. 두성그룹과 첸지그룹이 계열사를 통해 전략적 협력 관계를 구축한 것이다.

전략적 협력 체결식은 6월 10일 서울 정항인터내셔널 강남지점에서 정항인터내셔널 이상태 대표와 항저우 첸지 브랜드관리유한회사 보린회(바오린후이) 대표, 양사 마케팅 및 운영 부문 주요 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 참석자들은 협력의 의미를 공유하는 한편 협력 체계 구축과 향후 추진 방향에 대해 논의했다.

정항인터내셔널 관계자는 “중국 뷰티 소비시장의 지속적인 고도화와 전 채널 이커머스 시장의 빠른 성장에 힘입어 수입 뷰티 브랜드들이 새로운 성장 기회를 맞이하고 있다”며 “한·중 뷰티 산업의 자원을 통합하고 브랜드의 현지화 운영 역량을 강화하며 전 채널 시장 확대를 추진하기 위해 전략적 협력을 체결하게 됐다”고 설명했다.

양사는 전략적 협력을 통해 강점을 결합하고 자원을 공유해 산하 뷰티 브랜드의 중국 시장 진출과 성장을 지원하며, 브랜드의 성장을 함께 추진할 계획이다.

먼저 에이에이치씨(AHC), 에스쁘아(espoir), 가히(KAHI), 멜릭서(melixir), 핑크 레시피(Pink recipes), 플루(Plu), 언파(unpa), 하이클(HYCL) 등 주요 브랜드의 중국 시장 확대를 추진할 예정이다. 또한 티몰(Tmall), 징둥닷컴(JD.com) 등 전통 전자상거래 플랫폼과 중국판 틱톡인 더우인, 샤오홍슈, 콰이쇼우 등 콘텐츠 기반 플랫폼을 아우르는 채널 전략을 구축해 온라인과 오프라인이 연계된 전 채널 유통 체계를 구축할 계획이다.

항저우 첸지 브랜드관리유한회사는 브랜드 전 채널 운영, 유통 관리, 통합 마케팅 기획, 공급망 관리 등 크로스보더 뷰티 시장을 운영하는 종합 브랜드 매니지먼트 기업이다. 실무 경험과 현지화 운영 시스템, 유통 네트워크를 바탕으로 중국 시장에 진출하려는 글로벌 뷰티 브랜드의 파트너 역할을 하고 있다.

또한 항저우 첸지 브랜드관리유한회사는 메디힐(Mediheal), JM솔루션(JM Solution) 등 다수의 한국 뷰티 브랜드를 운영하고 있다. 또 그룹 차원의 공급망 및 운영 역량을 활용해 쿠포니아(Cpoonia), 라포세이(La Posey), 넵플란트(Neplant) 등 에스테틱 스킨케어 브랜드도 육성하고 있다.

한국 뷰티 브랜드의 중국 시장 진출 및 성장 과정에서 전략적 파트너로 자리하며 소비자 타깃 분석과 라이브커머스 중심의 전 채널 마케팅 전략을 통해 협력 브랜드의 중국 시장 안착과 매출 성장을 돕고 있다. 브랜드 인큐베이팅 전 과정에 대한 운영 경험을 보유하고 있다.

두성그룹은 계열사인 정항인터내셔널을 통해 국내외 뷰티 브랜드의 시장 확대와 글로벌 사업 개발에 나서며, 중국 등 해외 시장 진출 사업을 추진하고 있다. 브랜드 발굴, 유통, 마케팅, 현지 파트너십 구축 등 사업 역량을 갖추고 있다. 한국 뷰티 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화와 해외 시장 확대를 위한 사업을 지속적으로 전개하며 해외 시장 네트워크를 확대해 나가고 있다.

정항인터내셔널 관계자는 “앞으로 양사는 브랜드 현지화 마케팅 운영, 중국 소비자 맞춤형 제품 개발 및 업그레이드, 전 채널 유통 확대, 소비자 데이터 기반 운영 등 핵심 분야에서 긴밀한 협력을 이어갈 예정”이라며 “상호 신뢰와 동반 성장을 바탕으로 브랜드 성장 동력을 지속적으로 확대하고, 더 많은 한국 뷰티 브랜드가 중국 시장에 안착하고 입지를 넓힐 수 있도록 지원함으로써, 한·중 뷰티 산업 협력의 협력 사례를 만들어갈 계획”이라고 밝혔다.

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