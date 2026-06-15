"강원교육에 바라는 점은?"…강삼영 교육감 인수위, 희망우체통 운영

강삼영 강원도교육감 당선인 인수위원회는 새로운 강원교육의 출발을 앞두고 학생, 학부모, 교직원, 도민의 다양한 의견을 수렴하기 위해 온라인 소통창구 ‘강원교육 희망우체통’을 운영한다고 15일 밝혔다.

희망우체통 관련 포스터. 강삼영 강원교육감 당선인 인수위 제공

강원교육 희망우체통은 강원교육에 바라는 점, 꼭 필요한 교육정책, 교육 현장의 어려움과 개선방안 등을 자유롭게 제안할 수 있는 온라인 의견수렴 창구다. 다음 달 30일까지 운영된다.

학생, 학부모, 교직원, 도민 누구나 참여할 수 있다. 별도로 마련된 누리집 내 희망우체통에서 의견을 제출할 수 있다. 접수된 의견은 인수위원회 검토를 거쳐 향후 교육정책과 교육행정 운영 방향에 반영될 예정이다.

강삼영 교육감 당선인 인수위는 현장 중심 정책 수립과 교육공동체와 소통 강화를 위해 다양한 의견 수렴 활동을 이어갈 계획이다.

강삼영 당선인은 “교육의 변화는 현장의 목소리를 듣는 것에서 시작된다”며 “학생과 학부모, 교직원, 도민 여러분의 소중한 의견을 경청하고 새로운 강원교육을 만들어가는 밑거름으로 삼겠다”고 말했다.

이어 “모두가 빛나는 강원교육은 교육감 혼자 만드는 것이 아니라 학생과 학부모, 교직원, 도민이 함께 만들어가는 것”이라며 “많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 덧붙였다.

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