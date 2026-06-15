디오션, ‘2026 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트’ 글로벌 강소+ 선정

사진 제공=㈜디오션

제주 수산물 수출기업 ㈜디오션이 중소벤처기업부가 추진하는 ‘2026 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트’의 글로벌 강소+ 기업으로 선정됐다.

광주·전남지방중소벤처기업청 제주중소기업수출지원센터는 지난 10일 제주시 영평동에 위치한 디오션을 방문해 글로벌 강소+ 지정서와 현판을 전달했다.

글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트는 중소벤처기업부가 수출 성장 가능성이 높은 중소기업을 발굴해 글로벌 경쟁력을 갖춘 수출 선도기업으로 육성하기 위해 추진하는 수출지원 사업이다.

이번 지정에 따라 디오션은 수출바우처 사업 자동 선정 혜택과 함께 20여 개 수출지원기관 및 시중은행을 통한 정책자금·금융지원 등 우대 지원을 받을 수 있게 됐다. 또한 글로벌 강소+ 단계 기업으로서 제주특별자치도의 기업 지원 프로그램과 연계한 지원도 받을 예정이다.

2012년 설립된 디오션은 제주산 광어 등 활수산물을 미국, 베트남을 비롯한 전 세계 10개국에 수출하고 있다. 현재 40여 개 유통채널을 통해 제주 수산물을 해외시장에 공급하며 수출 판로를 확대하고 있다.

특히 지속적인 해외시장 개척과 수출 실적 성장을 바탕으로 제주 수산물의 안정적인 수출 기반 구축에 기여하며, 지역 수출 확대와 수산식품 산업 경쟁력 강화에도 기여하고 있다.

디오션 관계자는 “이번 글로벌 강소+ 기업 선정은 그동안의 수출 성과와 글로벌 시장 개척 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 제주 수산물의 우수성을 세계 시장에 알리고 해외 판로를 지속적으로 확대해 제주 수산업 발전과 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.

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