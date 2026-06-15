슬기, 사촌동생 비보 뒤 유튜브 휴식기 "양해 부탁"

그룹 레드벨벳 멤버 슬기의 유튜브 채널이 2주간 휴식기를 갖는다.

슬기의 유튜브 채널 '하이슬기' 제작진은 14일 채널 커뮤니티를 통해 "하이슬기는 6/19, 6/26 2주 간의 휴식기를 가지려고 한다. 다슬기분들의 너른 양해 부탁드리며, 7월 업로드로 찾아뵙겠다"고 밝혔다.

제작진은 구체적인 휴식 사유를 밝히지는 않았다. 다만 최근 슬기의 사촌동생으로 알려진 유튜버 수키진의 비보가 전해진 뒤 올라온 공지여서 팬들의 위로가 이어지고 있다.

수키진은 지난 7일 세상을 떠났다. 앞서 유족은 수키진의 유튜브 채널을 통해 "평소 수진이를 아껴주시고 응원해 주셨던 많은 분들께 갑작스러운 비보를 전하게 되어 마음이 무겁다"고 밝혔다.

이어 "우리 사랑스러운 수진이가 지난 7일 갑작스러운 사고로 하늘의 별이 됐다. 가족들과 친구들이 수진이의 마지막 길을 함께해 주었다"고 전했다.

수키진은 생전 슬기와 유튜브 채널에 출연하며 친분을 드러낸 바 있다.

<뉴시스>

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