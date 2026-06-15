26일부터 부산 바다가 열린다…해운대·송정해수욕장 개장

본격적인 여름철을 맞아 해운대해수욕장과 송정해수욕장을 시작으로 부산의 바다가 열린다. 기후변화로 예년에 비해 무더위가 일찍 시작되고, 오래 지속되기 때문이다.

부산시는 이달 26일 해운대·송정해수욕장을 개장하고, 본격적인 피서객 맞이에 나선다고 15일 밝혔다. 올해 해운대해수욕장은 6월26일~9월15일까지 82일간 개장하고, 송정해수욕장은 6월26일~8월 31일까지 77일간 운영한다.

부산 해운대해수욕장이 이달 26일 본격 개장해 9월 15일까지 운영한다. 사진은 지난해 7월 중순 해운대해수욕장 모습이다. 부산시 제공

시는 여름철 무더위가 9월까지 이어지는데다, 개장 기간 이후에도 해수욕장을 찾는 방문객이 많아지자 지난해에 이어 올해도 9월 중순까지 해운대해수욕장을 운영한다. 개장 기간 망루와 부표 등 안전시설을 설치하고, 민간수상구조대·119수상구조대·해양경찰 등 유관기관과 협업을 통해 피서객 안전 관리에 최선을 다할 계획이다.

특히 해파리 쏘임 피해를 줄이기 위해 적극적으로 대응한다. 해운대해수욕장에는 노무라입깃해파리 등 대형 해파리 유입을 원천적으로 차단하는 차단망을 설치하고, 어촌계와 민간수상구조대가 푸른우산관해파리 등 초소형 해파리를 수거한다.

송정해수욕장은 절반이 서핑 구역으로 사용되는 특성상 차단망 도입이 어려워 선박 5척과 인력을 대거 투입해 해파리를 직접 채집하는 방식으로 피해를 예방한다. 또 해파리 쏘임 등 물놀이 중 발생할 수 있는 응급상황에 신속하게 대처하기 위해 해운대해수욕장에 ‘물놀이 응급치료소’를 새롭게 설치·운영한다.

해운대해수욕장은 올해 피서객 편의사항과 안전사항이 대폭 확대된다. 먼저 물놀이 금지구역과 개인파라솔 자유 이용존이 대폭 확대된다. 암초 등으로 안전사고 우려가 높은 팔레드시즈 앞 해변이 물놀이 금지구역으로 지정됐고, 관광안내소 앞 6곳의 파라솔 운영 구간을 제외한 백사장에 파라솔 자유 이용존이 운영된다.

영유아 동반 가족이 안심하고 쉴 수 있는 가족 친화적 해수욕장으로 거듭난다. 그동안 호안도로에 임시 컨테이너 형태로 운영하던 수유 공간이 경관을 해치고 피서객 통행에 불편을 준다는 지적이 제기됨에 따라 관광안내소 일부 공간을 리모델링해 가족형 수유실 ‘아기 쉼터’를 조성했다. 송정해수욕장의 경우 피서객들의 편의를 위해 송정관광안내소 뒤 ‘송정2호 공중화장실’의 내부 칸막이(큐비클)와 세면대, 지하 배관 등을 정비했다.

보행약자의 해변 접근성을 높이기 위해 해운대와 송정해수욕장에 각각 2곳씩 있는 낡은 ‘무장애 데크’를 전면 정비하고, 휠체어 이용자·유모차 동반 가족·어르신·임산부 등 보행 약자들이 불편 없이 해변을 즐길 수 있도록 했다.

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