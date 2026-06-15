제네시스 홀딩스 그룹, 모바일 유통 사업 ‘제네시스 모바일’ 출범

김선린 제네시스 홀딩스 그룹 대표이사 (사진=제네시스 홀딩스 그룹 제공)

제네시스 홀딩스 그룹이 모바일 유통 사업 부문인 제네시스 모바일을 출범했다고 밝혔다.

제네시스 모바일은 김선린 제네시스 홀딩스 그룹 대표이사가 통신업계에서 쌓아온 현장 경험과 유통 노하우를 바탕으로 추진하는 사업이다. 회사는 제네시스 모바일 출범을 통해 기존 통신 판매 구조를 고객 중심의 디지털 플랫폼으로 전환해 나간다는 계획이다.

제네시스 모바일은 월 1만 명 이상 규모의 가입 상담과 고객 관리를 지원할 수 있는 CRM(고객관계관리) 시스템을 구축하고 있다. 해당 시스템은 상담, 가입, 사후관리, 마케팅 데이터를 연계해 고객 관리 효율성을 높일 수 있도록 설계되고 있다.

회사는 CRM 시스템 구축 과정에서 고객 중심 운영 체계를 주요 방향으로 설정했다고 설명했다. 김선린 대표는 통신 현장 경험을 바탕으로 CRM의 기획과 운영 구조, 고객 응대 프로세스, 영업 관리 체계 등을 점검하며 시스템 구축을 추진하고 있다.

제네시스 모바일은 AI 컨시어지 서비스와 견적 안전검사 서비스도 도입할 계획이다. AI 컨시어지 서비스는 고객의 사용 패턴과 통신 요금, 단말기 선호도, 가입 조건 등을 분석해 상품 선택을 지원하는 맞춤형 상담 서비스다. 견적 안전검사 서비스는 고객이 안내받은 가입 조건과 견적 내용을 점검해 요금 체계와 혜택, 약정 조건 등을 명확하게 확인할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

김선린 제네시스 홀딩스 그룹 대표이사는 “제네시스 모바일은 단순한 휴대폰 판매를 넘어 고객의 선택을 돕고 신뢰할 수 있는 가입 경험을 제공하는 플랫폼으로 성장해 나갈 것”이라며 “AI 컨시어지와 견적 안전검사 서비스를 통해 고객이 통신 상품과 렌탈 상품을 보다 편리하게 선택할 수 있도록 지원하고, 고객 중심의 CRM과 AI 기반 상담, 견적 검증 시스템, 가전렌탈 서비스를 연계해 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.

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