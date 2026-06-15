‘정청래 리더십’ 논란 속 여야 지지율 역전…“주요 지지층 이탈”

더불어민주당 지지율이 국민의힘에 역전된 것으로 15일 나타났다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 11∼12일 전국의 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 정당 지지도 조사를 한 결과 민주당(38%)이 국민의힘(44.3%)보다 오차범위(95% 신뢰수준 ±3.1%포인트) 밖에서 뒤지는 것으로 나왔다. 이재명정부 출범 이후 국민의힘 지지율이 민주당을 오차범위 밖에서 제친 것은 처음이다. 민주당 지지율은 3주 연속 하락한 반면 국민의힘은 상승했다.

더불어민주당 정청래 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 강득구 최고위원의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

리얼미터는 “국민의힘은 선관위 국정조사·특검법 발의 등 부실선거 사태에 대한 강경 대응을 주도하며 진보·중도층과 20대 청년층의 지지를 흡수한 것으로 풀이된다”고 했다. 민주당에 대해선 “6·3 지방선거 결과에 대한 책임론과 선거 부실관리 사태를 둘러싼 공방 속에서 정청래 대표의 리더십 논란 및 퇴진론 등 당내 계파 갈등이 격화되면서 경기·인천, 호남권, 진보층 등 주요 지지층에서 이탈이 두드려졌다”고 설명했다.

그 밖의 정당 지지율을 보면 조국혁신당(3.7%), 개혁신당(2.8%), 기타 정당(2.2%), 진보당(1.2%) 등이 오차범위 내에서 대동소이했다. 무당층(7.8%), 없음(7.1%), 잘 모름(0.7%) 응답도 있었다.

해당 조사는 무선전화 번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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