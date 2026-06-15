정시아, 남편 백도빈 20㎏ 감량 비결 공개

배우 정시아가 남편 백도빈의 체중 감량 비법을 소개해 눈길을 끌었다.

‘무작정 남편 카레 레시피 따라했다가 잔소리 들어버림 정시아 요리 실력 이번 영상으로 검증합니다’ 영상 캡처. 정시아 아시정

최근 공개된 정시아의 유튜브 채널 ‘정시아 아시정’의 영상 ‘무작정 남편 카레 레시피 따라했다가 잔소리 들어버림 정시아 요리 실력 이번 영상으로 검증합니다’에서는 일본식 카레를 만드는 과정과 함께 가족의 식습관 이야기가 전해졌다. 해당 영상에서 정시아는 직접 요리를 하며 남편 백도빈이 약 5개월 동안 20㎏을 감량할 수 있었던 방법을 소개했다.

정시아는 남편이 공개를 원하지 않았다며 조심스럽게 이야기를 꺼냈다. 그는 “5개월 만에 20kg”이라고 말하면서 남편 백도빈이 다이어트에도 성공했음을 밝혔다.

다이어트 과정에서 탄수화물이 생각날 때 활용한 방법도 공개됐다. 정시아에 따르면 백도빈은 햄버거를 주문한 뒤 일반적인 방식으로 먹지 않았다. 햄버거 번을 제외하고 패티와 채소 등 내용물만 남긴 뒤 이를 코코넛 또띠아에 싸서 먹는 방식으로 식단을 관리했다는 것이다.

정시아는 코코넛 또띠아를 “종이 같은 식감”이라면서 코코넛 칩보단 “좀 간이 되어 있다”고 설명했다.

이날 그는 남편 백도빈 표 일본 카레를 소개했다. 그는 “남편이 방송에서 카레 종류를 한 적 있다”며 “제가 전수 받아서 하려고 한다”고 덧붙였다.

그는 “우리나라 카레랑 다르게 맨 처음에 양파를 캐러멜 라이징한다”고 전했다. 정시아는 “저는 요리를 좋아하지 않지만 한다”고 밝히면서 요리를 시작했다.

영상은 백도빈의 체중 감량 근황과 정시아의 카레 요리를 하는 모습 등이 담겼다. 특히 탄수화물 섭취를 줄이면서도 대체 식품을 활용해 식단의 만족도를 높이는 방식이 소개돼 관심을 모았다.

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