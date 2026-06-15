현대로템, 프랑스서 첨단 방호체계 기술 글로벌 첫 공개

현대로템이 세계 최대 방산 전시회에 참가해 첨단 방산 기술을 선보인다.

현대로템은 19일까지 프랑스 파리에서 열리는 ‘유로사토리(Eurosatory) 2026’에 참가한다고 15일 밝혔다.

유로사토리는 세계 최대 규모의 방산 전시회로 올해는 전 세계 약 70개국에서 2100여개 업체들이 참가한다.

현대로템 전시관 전경. 현대로템 제공

현대로템은 ‘국방의 미래를 이끄는 힘(Powering the Future of Defense)’을 주제로 이번 전시회에 참가한다.

인공지능(AI) 기술을 중심으로 제품, 기술, 생태계, 파트너십 등 글로벌 방산의 미래를 선도하고자 하는 의지가 담겼다.

이번 전시의 핵심은 최초로 공개되는 AI 기반 무인포탑형 대드론(C-UAS) 다층방호체계와 수출형 K2 전차다.

아울러 차륜형장갑차, 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파(HR-SHERPA)’ 등 지상무기체계 라인업을 함께 선보인다.

무인포탑형 대드론 다층방호체계는 현대로템이 자체 개발 중인 AI 기반 첨단 방호 기술이다.

AI 탐지·식별 알고리즘을 통해 적 드론과 같은 위협체의 종류와 거리, 고도 등 상황별 다양한 시나리오를 자동으로 분석하고 순차적, 연속적으로 대응이 가능해 인명을 보호하는 최적의 방호 성능을 발휘한다.

다층방호체계에는 무인포탑 플랫폼을 기반으로 전파 교란 방식의 소프트킬과 물리적 요격 방식인 하드킬 시스템이 복합 적용된다.

위협체가 접근 시 레이더, 정찰 드론 등 감시 장비로 원거리에서 미리 탐지하고 AI가 위협 수준을 실시간 분류해 재머를 활용한 1차 무력화를 수행한다.

나아가 직충돌 드론, 무인포탑 사격, 능동방호장치(APS) 등 다양한 임무장비를 기반으로 맞춤형 대처가 가능해 글로벌 대드론 방호 수요에 효과적으로 대응할 수 있을 전망이다.

현대로템 지상무기체계 라인업과의 시너지도 기대된다.

전차, 장갑차는 물론 다목적 무인차량 등 무인체계 제품까지 다층방호체계 적용을 통해 전술 운용의 폭을 넓히고 생존력을 극대화할 수 있다.

실제 운용안에 대한 이해를 돕기 위해 차륜형장갑차에 무인포탑형 대드론 다층방호체계를 장착한 모형 및 다층방호 개념을 소개하는 영상이 함께 전시된다.

K2 전차도 수출형 콘셉트 모델을 전시하며 글로벌 시장에서의 입지를 확대한다.

원격무장장치(RCWS), 능동방호장치, 드론 재머 등 현대 전장에서 요구되는 사양을 적용해 성능개량에 폭 넓은 선택지를 제공할 수 있는 K2 전차의 장점을 소개한다.

현대로템은 이번 전시회에서 유무인 복합(MUM-T) 운용 체계의 미래 비전을 함께 제시한다.

MUM-T는 유인 전투체계와 무인 플랫폼이 AI 네트워크를 통해 실시간 연동 및 협업하는 운용 개념으로 현대로템의 지상전력 핵심 발전 방향이다.

MUM-T 전시품으로는 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파(HR-SHERPA)’를 선보인다.

HR-셰르파는 임무에 따라 다양한 장비를 탑재할 수 있으며 원격·자율주행 등 무인 운용이 가능하다.

현대로템은 HR-셰르파의 다양한 계열형 모델을 전시해 유무인 복합 체계로 재편 중인 글로벌 방산 시장 공략에 나설 계획이다.

감시정찰기기, 드론, 대전차미사일 등 각종 임무장비를 탑재한 HR-셰르파 계열형 모델을 앞세워 수요처의 다양한 요구사항에 능동적으로 대응할 예정이다.

HR-셰르파는 화재 진압용 무인소방로봇 등 민수 분야로도 계열화 범위를 넓히고 있다.

현대로템 관계자는 “다층방호체계 등 AI 기반 방호 솔루션 역량 확보를 통해 사업 포트폴리오를 강화하고 글로벌 시장에서의 입지를 제고할 것”이라며 “인명을 보호하는 방호 및 무인화 핵심 기술을 지속 발전시켜 업계를 선도하고 우위를 점할 것”이라고 말했다.

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