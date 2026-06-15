강민경 “곽범 씨가 반쪽이 돼서 왔다”

개그맨 곽범의 눈에 띄는 체중 감량이 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 최근 공개 석상에 등장한 그의 달라진 모습에 주변 인물들까지 놀라움을 드러내면서 관심이 쏠리는 분위기다.

‘야르한 미혼 브이로그’ 영상 속 곽범의 홀쭉해진 근황을 언급한 강민경. 걍밍경

14일 가수 강민경의 유튜브 채널 ‘걍밍경’에는 ‘야르한 미혼 브이로그’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 강민경은 최근 참석했던 행사에서 만난 곽범의 근황을 언급하며 변화된 외모에 대해 이야기했다.

강민경은 최근 열린 ‘채널 십오야 2026 유튜브 심포지엄’을 찾았던 경험을 전하며 “곽범 씨가 반쪽이 돼서 왔다”고 그의 근황을 전했다. 강민경은 곽범에 대해 “아예 몸이 반이 됐다”고 재차 강조했다. 이어 “아니 왜 이렇게 살이 빠지셨나고 물었다”고.

실제로 곽범은 해당 행사에서 자신의 체중 감량 과정에 대해 직접 언급한 바 있다. 그는 비만 치료제로 알려진 마운자로를 활용해 감량에 성공했다고 밝혀 관심을 모았다.

‘구독자수 1,950만명 유튜버들의 고품격 토론의 장 (1부) 2026 유튜브 심포지엄’ 영상 속 곽범. 채널십오야

다만 곽범은 체중 감량이 약물에만 의존한 결과는 아니라고 설명했다. 그는 앞서 SBS 러브FM ‘유민상의 배고픈 라디오’에 출연해 감량 과정에서 꾸준한 운동 병행을 밝힌 바 있다고.

이날 곽범은 마운자로 사용과 함께 달리기를 지속해왔다고 전했다. 특히 마라톤 훈련에 집중했다고 설명했다.

그는 최근 하프 마라톤 완주 경험을 공개하며 달리기에 대한 애정을 드러냈다. 또한 풀코스 마라톤에 도전하는 것을 목표로 삼고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

최근 곽범의 달라진 모습이 공개되면서 체중 감량 방법에 대한 관심도 높아지고 있다. 비만 치료제 사용 사실과 함께 꾸준한 운동 병행은 단순한 체중 감소를 넘은 건강 관리 차원의 노력으로 보인다.

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