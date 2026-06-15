도미노피자, ‘자사앱 혜택 강화’ 프로모션 진행

도미노피자가 온라인 매니아 혜택을 강화하기 위해 세계적인 명작 뮤지컬 ‘빌리 엘리어트’와 함께 ‘워터밤 서울 2026’을 티켓을 증정하는 특별한 ‘문화 바캉스’ 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

도미노피자의 세계적인 명작 뮤지컬 ‘빌리 엘리어트’ 관람 티켓 증정 프로모션은 이날부터 28일까지 도미노피자의 온라인 매니아를 대상으로 프로모션 기간 내 모든 피자(L) 구매 고객을 대상으로 진행된다.

도미노피자, ‘빌리 엘리어트' 프로모션 이미지. 도미노피자 제공

이 프로모션은 자사앱을 통해 모든 피자(L) 주문 후 이벤트 페이지에서 고객이 직접 응모하면 참여가 완료되며, 추첨을 통해 선정된 총 30명에게 뮤지컬 ‘빌리 엘리어트’ 티켓을 1인당 2매씩, 총 60매 증정한다.

이와 함께 도미노피자는 대한민국 대표 여름 EDM 페스티벌인 ‘2026 워터밤 서울’ 티켓 증정 프로모션도 동시에 진행한다. 이 프로모션은 30일까지 도미노피자 자사앱을 통해 음료 주문한 온라인 매니아를 대상으로 진행되며, 이벤트 대상 음료는 스프라이트, 스프라이프 제로, 코카콜라, 코카콜라 제로로 별도의 신청 없이 자동으로 응모가 완료된다.

응모 대상은 만 19세 이상 도미노피자 온라인 매니아 중 ‘마케팅 수신’ 및 ‘맞춤형 혜택 동의’를 완료한 고객이며, 추첨을 통해 총 20명에게 ‘워터밤 서울’ 티켓을 인당 2매씩(총 40매) 증정하며, 당첨자는 추후 개별 안내된다.

도미노피자 관계자는 “도미노피자를 사랑해주시는 온라인 매니아분들에게 피자의 즐거움을 넘어 다양한 즐거움을 제공하기 위해 이번 프로모션들을 진행하니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

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