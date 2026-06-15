대드론 방어시스템부터 파워팩까지…SNT다이내믹스, 특허로 기술 초격차

SNT다이내믹스가 연구개발(R&D) 논문과 핵심 기술 특허를 쏟아내며 ‘K-방산‘ 기술 초격차를 향한 질주에 속도를 내고 있다.

SNT다이내믹스는 최근 열린 ‘2026년 한국군사과학기술학회 종합학술대회’에서 총 22편의 연구개발 논문을 발표했다고 15일 밝혔다.

한국군사과학기술학회 종합학술대회 참가. SNT다이내믹스 제공

이는 2018년 첫 참가 이래 최다 기록이다. 2021년 이후 사내외에서 발표한 논문과 기술보고서만 150여편에 달하며, 소프트웨어와 하드웨어 전 분야에 걸쳐 학회 참가자들의 뜨거운 관심을 받았다.

눈에 띄는 연구 성과와 더불어 미래 독보적인 기술을 선점하기 위한 특허 확보전에도 적극적으로 나서고 있다.

특히 전동화 파워트레인과 하이브리드 파워팩 등 핵심 기술 분야에 전사적 역량을 집중하는 모습이다.

올해에만 ‘하이브리드 무장 이용 자율 대드론 방어시스템’과 ‘궤도차량용 파워팩 시험장비’ 등 약 10건의 굵직한 신규 특허 출원을 마쳤다.

SNT다이내믹스 관계자는 “앞으로도 지속적인 연구개발 논문 발표와 핵심 기술 특허 출원을 통해 엔지니어링 경쟁력을 한층 고도화할 것”이라며 “이를 발판 삼아 2030년 세계적인 굴지의 엔지니어링 기업으로 도약하기 위한 기술경영 혁신에 박차를 가하겠다”고 강조했다.

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