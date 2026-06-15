“폐기 직전 빵·음식 앱으로 싸게 산다”…미판매 식품 마감할인 15일 개시

소비기한이 임박했거나 당일 판매되지 못한 빵과 도시락, 간편식 등을 스마트폰 앱으로 할인 구매할 수 있는 ‘미판매 식품 마감할인 서비스’가 본격 운영된다. 음식물 쓰레기를 줄이고 소비자 부담을 낮추는 동시에 매장의 추가 수익 창출에도 도움이 될 것으로 기대된다.

서울 중구의 한 파리바게트 매장 앞을 시민들이 지나고 있다. 뉴시스

기후에너지환경부는 플랫폼사업자 및 식품판매업계와 협력해 식품매장 미판매 식품 재고 정보를 공유하고 할인 판매하는 ‘미판매 식품 마감할인 서비스’를 15일부터 개시한다고 14일 밝혔다.

이번 서비스는 폐기 가능성이 있는 식품의 재고 정보를 공유하고 판매를 촉진해 음식물류폐기물 발생을 억제하기 위해 추진됐다. 서비스에 추진에 앞서 기후부는 지난해 플랫폼사업자 및 식품판매업계와 함께 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약에 따라 배달플랫폼 3개사(우아한형제들, 위대한상상, 쿠팡)는 플랫폼 기반 마감할인 서비스 구현을 위해 기존 배달앱에 마감할인 전용화면 및 관련 기능을 구축하고 참여 매장이 마감할인 상품을 등록·운영한다.

아울러 제과제빵 가맹 본사 2곳(씨제이푸드빌, 파리크라상)과 식품 판매 유관협회 3곳(대한제과협회, 한국외식업중앙회, 한국편의점산업협회)은 소속 매장을 대상으로 서비스 참여 및 상품 등록 방법 등을 안내·홍보한다.

정부는 이번 서비스로 매장이 미판매 식품의 재고 정보를 소비자에게 제공해 폐기비용을 줄이고 추가 수익을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 소비자도 가까운 매장의 마감할인 식품 정보를 스마트폰으로 확인해 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

기후부는 매년 약 500만t(톤)씩 발생하는 전국 음식물류폐기물의 감축과 온실가스 저감 효과도 기대하고 있다. 이를 위해 참여업계와 협력해 안내·홍보를 지속하고, 마감할인 우수매장 지정 등 행정·제도 지원도 병행할 계획이다.

정부세종청사 기후에너지환경부.뉴시스

김고응 기후부 자원순환국장은 “이번 마감할인 서비스 운영은 식품 마감할인 확산의 중요한 전환점이 될 것”이라며 “국민들의 일상에서 마감할인이 친환경 문화로 정착될 수 있도록 지원해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지