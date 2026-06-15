샤이니 키, SNS 재개 "진심으로 감사" 논란 후 6개월만

그룹 샤이니 키가 이른바 주사이모 논란 후 약 6개월만에 소셜미디어 활동을 재개했다. 그는 공연에 함께해준 팬을 향해 감사 인사를 했다.

키는 14일 인스타그램에 멤버들과 함께 찍은 사진을 올리며 "케이스포돔과 베루나돔 공연까지 덕분에 무사히 마칠 수 있었다. 무대 위에서 여러분과 함께한 모든 순간이 정말 행복했고, 오래도록 기억에 남을 것 같다"고 말했다.

이어 "그리고 애트모스 활동까지 많은 사랑을 보내주신 덕분에 더욱 특별한 시간이었다"고 덧붙였다.

또 "늘 변함없이 응원해주는 샤이니 월드 여러분께 진심으로 감사하다. 또 좋은 모습으로 만나자"고 말했다.

키는 지난해 12월 일명 주사이모에게 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸이며 활동을 중단했다.

당시 키는 "스스로 이런 일들과는 멀리 할 수 있을 거라 자부해 왔는데, 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 저를 믿고 응원해 준 많은 분께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음"이라고 했었다.

키는 지난달 29~31일 일본 KSPO돔에서 열린 샤이니 8번째 단독 콘서트로 활동을 재개했으며 일본 베루나돔에서도 콘서트를 했다.

샤이니는 지난 1일 미니 6집 '애트모스'를 내놨다.

<뉴시스>

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