바타 감싼 지예은 "내 남친 잘 모르면서 그런 말 하지마"

방송인 지예은이 남자친구인 바타에 대한 험담을 하는 '런닝맨' 멤버를 향해 "내 남친한테 뭐라고 하지 마라"고 했다.

지예은은 14일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '런닝맨'에서 멤버들과 함께 차를 타고 게스트 김동현 집으로 가면서 남자친구 얘기를 했다.

또 다른 게스트인 미미가 자신의 이상형을 "밝고 성실하고 바르고 술, 담배 안 하는 사람"이라고 하자 지예은은 "맞다. 술 하면 안 된다"고 했다.

그러자 지석진은 "바타가 술을 안 마시냐"고 물었다.

지예은이 "안 먹는다"고 하자 양세찬은 "한 병은 먹더라. 신나게 먹더라"고 장난을 쳤다.

지예은은 "다들 내 남친 모르면서 아무 말도 하지 말라"고 해 웃음을 자아냈다.

김종국이 재차 "해외 공연 가면 뒤풀이도 많을 텐데 영상통화로 확인하냐"고 물었다.

지예은은 "제 남친은 안 그렇다. 다들 내 남친 뭐라고 하지 마라"고 했다.

지예은은 지난 4월 안무가 바타와 교제 중이라고 했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회에서 연인으로 발전한 거로 알려졌다.

<뉴시스>

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