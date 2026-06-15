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李대통령 “참정권 침해 문제 제기 인정·수용…‘부정선거론’은 본질 왜곡”

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이강진 기자 jin@segye.com

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유럽 순방 중인 이재명 대통령은 14일(현지시간) 6·3 지방선거 과정에서 발생한 국민 참정권 침해 사태와 관련해 “철저하고 투명한 진상 규명에 속도를 낼 필요가 있다”며 “검·경 합동수사본부 역시 성역 없는 책임 규명에 박차를 가해야 되겠다”고 강조했다.

 

이 대통령은 이날 이탈리아 현지에서 화상회의 방식으로 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 “빠르면 이번주부터 국정조사 특위가 가동된다고 한다. 국회 활동에 대한 전폭적인 협조를 중앙선거관리위원회에 요청한다”며 이같이 말했다. 이 대통령이 해외 순방 중에 수석보좌관회의를 화상으로 진행한 것은 이번이 처음이다. 

유럽 순방 중인 이재명 대통령이 14일(현지 시간) 이탈리아 로마에서 화상 수석·보좌관회의를 주재하고 있다. 공동취재
유럽 순방 중인 이재명 대통령이 14일(현지 시간) 이탈리아 로마에서 화상 수석·보좌관회의를 주재하고 있다. 공동취재

이 대통령은 투표용지 부족으로 인한 참정권 침해 사태를 두고 “어쩌다 이런 일까지 벌어지고 있는지 참으로 황당하다”며 “참정권 침해에 대한 우리 국민들의 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용한다”고 했다. 이 대통령은 “변명의 여지 없는 선관위의 투표 관리 부실로 촉발된 이번 사태는 K민주주의, 첨단산업, K컬처를 자랑하는 대한민국의 국격에 심각한 오점을 남기고 있다”면서도 정치권 일각에서 나오는 ‘부정선거론’에는 다시 한 번 선을 그었다.

 

이 대통령은 “선거 결과 조작 등등을 운운하면서 부정선거론을 퍼뜨리는 것은 이 문제의 본질을 왜곡하고 국민들의 귀한 목소리를 모욕하는 반사회적 행태”라고 지적했다. 그러면서 “더구나 이런 주장을 펴는 사람들 가운데 일부는 현장 경찰관을 상대로 위해를 가하기도 하고, 또 주변 시민들을 위협하기도 하고, 가끔씩 이해할 수 없는 검색 검문 행위도 하고, 출입도 막는 등 업무방해를 하고 있는 것 같다”며 “마땅히 법과 원칙에 따라서 합당한 책임을 물어야 되겠다”고 촉구했다.

 

이 대통령은 참모진에게 “국민 참정권 침해 사건을 민주주의와 국민주권 강화를 위한 전화위복의 계기로 삼으려면 건강한 비판과 건설적 대안 마련이 보장되고 또 함께 이뤄져야 된다”고 당부했다. 또 “청년들과 시민들의 정의로운 분노에 우리 사회 모두가 책임 있는 행동으로 응답할 때”라고 강조했다.

14일 청와대에서 강훈식 비서실장 등이 이탈리아 로마의 한 호텔에서 이재명 대통령이 진행하는 화상 수석·보좌관회의에 참석하고 있다. 청와대 제공
14일 청와대에서 강훈식 비서실장 등이 이탈리아 로마의 한 호텔에서 이재명 대통령이 진행하는 화상 수석·보좌관회의에 참석하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 임기 2년 차 국정 운영과 관련해 ‘입법 속도전’의 중요성도 언급했다. 이 대통령은 “국민주권정부의 2년 차 국정이 본격적으로 시작된다. 첫 1년이 내란의 혼란을 수습하고 전체 국정의 설계도를 그리는 시간이었다면 이번 2년 차 국정은 핵심 과제들의 제도적 기반을 구축하는 데 목표를 두어야 되겠다”고 했다. 이어 “이를 위해서 무엇보다 국회와의 긴밀한 협력과 소통이 중요하다”며 “필요하다면 문턱이 닳을 정도로 여당과 야당을 찾아다니면서 입법 속도전에 총력을 기울여야 될 것”이라고도 주문했다. 

 

이날 회의에는 해외 순방 수행단뿐만 아니라 국내에 체류 중인 청와대 실장·수석·비서관급 참모진이 참석했다. 회의에선 ‘중앙선거관리위원회 국정조사 및 제도개선 추진계획’(정무수석실)과 ‘투표용지 부족 사태 관련 검·경 합동수사본부 발족 및 상황’(민정수석실)이 보고됐다. 경제성장수석실은 ‘외환·금융시장 동향 및 물가 관련 대책’을 보고했다.

 

이 대통령은 “정부 출범 이후에 첫 유럽 순방인데 이제 반환점을 돌았다. 현재까지 통상, 방산, 안보 등 여러 방면에 걸쳐서 상당한 수준의 호혜적인 성과를 거뒀다고 평가한다”며 “남은 일정도 순조롭게 마무리해서 급변하는 국제질서 속에 국익을 지키는 전략적 실용외교의 토대를 더욱 굳건하게 다지도록 하겠다”고 말했다.


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