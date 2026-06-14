친청계 “대통령 말대로 ‘선 지키자’”지만…선거 직후 당권 갈등 커진 與

8월17일로 예정된 더불어민주당 전당대회를 앞두고 당권을 둘러싼 신경전이 갈수록 날카로워지고 있다. 민주당 지도부가 추진하는 6·3 지방선거 및 재보궐선거 평가 작업이 유럽 순방 중인 이재명 대통령의 ‘여당 책임’을 강조한 사회관계망서비스(SNS) 글과 맞물려 당내 갑론을박을 벌였다. 민주당 정청래 대표 연임을 바라보는 시각 차에 따라 친청(친정청래)계와 친명(친이재명)계 사이 갈등이 심화하는 양상이다.

친명계 박규환 최고위원은 14일 페이스북에 “이긴 선거를 패배, 심지어 ‘참패’로 둔갑시켜 놓고 책임을 지라고 한다”며 “‘기-승-전-정청래 사퇴’ 이게 당원 총의로 선출된 당대표에게 할 말이냐”고 반문했다. 박 최고위원은 “대통령 말씀대로 제발 ‘선을 지키자’고 적었다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 원내대표 발언을 듣고 있다. 뉴스1

경북 출신으로 정 대표가 임명한 지명직 최고위원인 박 최고위원은 지난 10일 최고위원회의에서도 6·3 지방선거 결과를 말하며 “대구·경북에서 각각 48명, 60명의 민주당 기초의원이 배출됐다”며 “당 내외 일각에서 사실을 왜곡하면서까지 당 공천 과정을 비난하거나 선거운동 과정과 결과를 함부로 폄훼하고 죽도록 싸운 동지를 조롱하는 행태는 바람직하지 않다”고 발언했다.

정 대표와 함께 이번 선거를 총괄한 조승래 사무총장은 이날 국회 간담회에서 중앙당, 시·도당, 지역위원회, 후보 캠프를 포괄한 평가 방침을 밝히며 “정부인사 메시지, 행보가 어떤 영향을 미쳤는지까지 평가해야 한다고 생각한다”고 말했다. 그는 “몇 가지 의미 있는 결과를 놓치면 안 된다”며 최초 여성 광역단체장(추미애 경기지사 당선인)과 3선 기초단체장(김미경 은평구청장·이민근 안산시장 당선인) 배출하고, 대전의회가 처음으로 여성 과반으로 구성된 점 등을 언급했다.

그러나 서울시장과 경기남부 등 기초단체장 선거에서 다수 패배하고 경기 평택을, 부산 북갑을 잃은 결과를 두고 민주당 내 6·3 지방선거 승패를 바라보는 관점이 갈리는 상황에서 조 사무총장의 이 같은 방침에 친명계는 잇따라 비판했다. 특히 조 사무총장이 정부인사를 포함한 종합 평가를 설명하며 “(김민석 국무총리가) ‘총리를 그만두고 당권에 도전한다’ 이런 기사에 당사자들이 부인을 안 해서 사실로 받아들여졌는데 과연 적절했을까 평가해볼 필요가 있겠다”며 사실상 김 총리를 겨냥했다. 김 총리는 전당대회 출마가 유력하다.

친명계 이건태 의원은 페이스북에 “조 사무총장이 지방선거 평가를 이야기하면서 난데없이 총리와 차기 당권 문제를 거론했다”며 “정 대표와 조 사무총장은 현 지도부와 당무를 총괄하는 책임자이고 이번 지방선거 결과에 대한 평가 대상”이라고 주장했다. 김지호 대변인은 “지방선거는 정부가 아니라 민주당이 치르는 선거”라며 “집권여당이 이(정부인사 메시지)를 선거에 도움이 됐는지, 불리하게 작용했는지 관점에서 평가하겠다는 것은 매우 부적절하다”고 적었다. 친명계 조직인 더민주전국혁신회의도 성명을 통해 “정 대표 행보는 국정 철학과 거꾸로 가고 있다”고 밝혔다.

민주당 당원의 지지, 소위 ‘당심’에 힘입어 지난해 전당대회에서 승리한 정 대표는 지난 11일 자신의 대표 공약인 ‘1인 1표제’ 도입을, 12일에는 강성 당원이 요구하는 검찰의 ‘보완수사권 완전 폐지’를 연이틀 페이스북에 적었다. 이런 상황에서 이탈리아를 방문 중인 이 대통령은 SNS에 “집권여당은 신념의 언어보단 ‘책임의 언어’에 더 집중해야 한다”며 진영보다 민심을 강조하는 글을 올렸는데 정 대표를 향한 발언이란 해석을 낳았다.

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