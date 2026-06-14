靑 청년미래자문단, ‘프리랜서 경력 증명 시스템’ 등 6개 정책 제안

청와대 청년미래자문단이 프리랜서 경력 증명 시스템 등 6개 정책 제안을 끝으로 14일 6개월간의 활동을 마무리했다.

청와대는 “자문단이 총 6차례의 회의를 통해 40개의 정책 아이디어를 발굴했다”며 “이를 바탕으로 10개의 중점과제를 선정한 뒤 관계부처 검토와 협의를 거쳐 최종 6개의 정책과제를 도출했다”고 밝혔다.

강훈식 비서실장이 14일 청와대에서 대통령비서실 청년미래자문단 최종회의를 마친 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 강훈식 비서실장을 단장으로 지난해 11월 출범한 청년미래자문단은 6개월간 6차례의 회의를 통해 40개의 정책 아이디어를 발굴, 이중 관계 부처 검토와협의를 통해 최종 6개의 정책과제를 도출했다. 청와대 제공

‘프리랜서 경력증명 시스템 구축’과 ‘청년 기회 보장제 신설’, ‘고등학교 3학년 대상 사회 첫 출발 교육’과 ‘K농산어촌 청년 워킹홀리데이’ 등 청년의 노동시장 진입과 탐색을 지원하는 정책이 주를 이뤘다. 이외에도 ‘원스톱 청년 신용·재무 상담 지원체계 구축’과 ‘청년정책 종합상담 도입·운영’ 등 청년의 위기 극복을 돕고 정책 입안 참여를 돕는 방안도 함께 제안됐다.

단장을 맡은 강훈식 대통령 비서실장은 프리랜서 경력증명 시스템 구축 정책과 관련해 “청년들의 문제의식이 실제 정책으로 발전한 좋은 사례”라며 “청년들이 정책의 주체가 될 수 있는 참여의 방식과 구조, 프로세스를 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

청와대는 자문단이 제안한 6개 과제가 구체적인 정책으로 실행될 수 있도록 관련 중앙부처 및 재정당국과 협의해 나갈 예정이다.

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