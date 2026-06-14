與 8·17 전대 앞두고 계파 간 갈등 증폭… 정청래 연임 도전 여부가 최대 분수령 [與 책임론 강조한 李]

비당권파 “대통령 메시지 명확
鄭, 집권당 아닌 야당 대표 지적”
鄭, 금주 내 출마 관련 결정 전망
지선 평가에 정부 인사들도 포함
당대표 출마 거론 김민석 노린 듯
6·3 지방선거 이후 더불어민주당 내부에서 누적돼 온 전당대회 신경전이 이재명 대통령의 ‘여당 책임’ 메시지를 계기로 당내 갈등의 도화선으로 번지는 분위기다. 이 대통령이 선거 결과와 국정 지지율 하락세를 두고 공개적으로 몸을 낮춘 상황에서도, 당내에서는 8·17 전당대회를 앞두고 정청래 대표의 연임론과 강성 노선을 둘러싼 긴장이 잦아들지 않고 있다. 이런 가운데 이 대통령이 유럽 순방 중 “신념의 언어보다 책임의 언어에 더 집중해야 한다”고 밝히자, 당 안팎에서는 사실상 정 대표를 향한 경고 아니냐는 해석이 확산하고 있다. 정 대표의 “정권은 짧다”는 발언을 두고 친명(친이재명)계가 반발한 데 이어, 정 대표가 ‘1인 1표제’와 ‘보완수사권 전면 폐지’ 등을 다시 꺼내 들며 선명성을 부각한 점도 갈등을 키우는 요인이다. 정 대표가 전당대회 출마 여부를 아직 확정하지 않은 가운데, 그의 연임 도전 여부가 당내 갈등의 향배를 가를 최대 변수로 떠올랐다.
◆‘사실상 鄭 겨냥’… 與 갈등 더 커지나
14일 민주당은 뒤숭숭한 분위기였다. 이 대통령이 엑스(X)를 통해 ‘여당 책임’을 강조하는 발언을 한 것을 놓고 정 대표를 직접 겨냥한 메시지라는 해석이 적지 않았기 때문이다. 당 지도부는 대통령의 뜻은 책임성을 강조하는 것에 있다며 “뜻을 곡해하면 그 자체가 대통령의 큰 뜻을 좁히고 다른 정치적 의도로 이용하는 것으로밖에 볼 수 없다”(조승래 사무총장)며 선 긋기에 나섰지만 이를 당내에서 그대로 받아들이는 분위기는 아니다.
특히 비당권파에서는 이번 이 대통령의 발언을 사실상 정 대표에 대한 직접적 ‘포격’으로 받아들이는 분위기다. 한 비당권파 의원은 세계일보와의 통화에서 “대통령의 메시지는 명확하게 정 대표에게 말한 것 아니냐”며 “대통령의 메시지는 분명하다. 집권당의 역할이 있는데 정 대표는 여전히 ‘야당 대표’라는 것”이라고 지적했다. 그러면서 이 의원은 “국외 순방 중에 이런 메시지를 냈다는 걸 훨씬 무겁게 받아들여야 한다”고 했다. 이미 정 대표의 ‘정권 유한’ 발언을 놓고 “당권은 짧다”(강득구 최고위원)고 비판했던 비당권파는 더욱 더 공세 수위를 올리려는 조짐이다. 친명계 원외 조직인 더민주전국혁신회의는 이날 정 대표의 결단을 촉구하는 논평을 냈다.
당권파 역시 물러서지 않을 가능성이 크다. 정 대표는 이번 주 중 전당대회 출마와 관련된 최종 결정을 내릴 것으로 알려졌다. 18일 이 대통령이 귀국하기 전 결정이 내려질 것으로 점쳐진다. 정 대표가 자주 글을 올리는 딴지일보 게시판에는 이 대통령 발언 후 이를 비판하는 글이 다수 게시됐다.
일각에서는 수평적 당·청 관계를 지지하는 당내 문화를 고려할 때 이번 갈등이 정 대표에게 꼭 나쁘지만은 않을 것이라는 관측도 있다. 한 중립 성향의 민주당 관계자는 “국민의힘이라면 모르지만 민주당 당원 중에서는 반발하는 심리를 가지는 당원들이 있을 수 있다”고 말했다. 정 대표가 연임 도전 여부를 확정하지 못한 상황에서 조승래 사무총장은 “당헌·당규상 연임 도전에 대한 (당대표) 사퇴 시한은 없다”면서도 “전례가 이재명 당대표 시절 연임에 도전할 때 전당대회준비위원회 구성이 하나, 전당대회 후보 등록이 또 하나의 이벤트”라고 말했다.
◆당권 도전 김민석 견제 나선 당 지도부
전당대회 신경전은 정 대표의 연임론에만 그치지 않고 있다. 조 사무총장은 현재 진행 중인 지방선거 결과 평가 작업과 관련해 정부 인사들의 행보도 평가 대상에 포함하겠다는 방침을 밝히며, 전당대회 출마 가능성이 거론되는 김민석 국무총리를 사실상 겨냥했다. 정 대표의 연임 여부가 당내 갈등의 1차 변수라면, 김 총리의 당권 도전 가능성은 전당대회 구도를 더 복잡하게 만들 수 있는 또 다른 변수다.
조 사무총장은 “각 선거 주체에 대한 평가뿐만 아니라 선거 과정에서 있던 정부 인사들의 메시지나 행보도 여론에 어떤 영향을 미쳤는지 평가해야 한다”며 “그런 것들을 빼놓으면 ‘반쪽 평가’가 될 수밖에 없다”고 설명했다. 이어 “선거가 한창 진행 중인데 ‘총리직을 그만두고 당권에 도전한다’는 기사가 선거에 어떤 영향을 줬겠느냐”며 “당사자들이 부인을 안 해서 사실로 받아들이는데 그게 과연 적절했는지 평가해볼 필요가 있다”고 지적했다. 이는 8월 전당대회 출마 가능성이 거론되는 김 총리를 겨냥한 발언으로 풀이된다.
민주당 안에서는 1인 1표제를 놓고도 시끌시끌한 상황이 이어지고 있다. 1인 1표제는 정 대표 대표 공약으로, 당내 선거에서 대의원·권리당원 표 가치를 구분 없이 모두 1표로 인정한다. 6·3 지방선거에서 청년 세대 지지를 끌어내지 못했단 자성이 나오면서 김남희, 전현희 의원 등은 인구구성 비율과 민주당 당원 비율을 고려할 때 20·30대는 과소 대표되고, 당원이 많은 50대는 과대 대표되는 괴리가 있다고 지적했다.
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