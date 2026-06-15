[이코노 브리핑] 함영주 “생산적금융, 포용금융 결합해야” 외

함영주 “생산적금융, 포용금융 결합해야”

하나금융연구소는 지난 11일 한국금융연구원(KIF), 산업연구원(KIET)과 함께 생산적 금융 활성화를 위한 공동 세미나를 개최했다고 14일 밝혔다. 이번 세미나에서 금융권을 대표해 축사자로 나선 함영주 하나금융 회장은 “금융정책과 산업정책은 국가 성장 전략을 구성하는 상호보완적 체계로 긴밀히 연계돼야 한다”며 “단순한 자금 지원이 아니라 새로운 산업 생태계를 설계하는 관점에서 접근해야 하며, 진정한 의미의 생산적 금융은 미래첨단산업 육성에 머물지 않고 뿌리산업을 아우르는 포용금융이 결합될 때 완성된다”고 강조했다.

신한銀, 임직원 ‘사랑의 헌혈 나눔’ 실시

신한은행은 6월14일 세계 헌혈자의 날을 맞아 혈액 수급 안정화에 동참하고 생명존중 문화를 확산하기 위한 ‘2026 사랑의 헌혈 나눔’ 캠페인을 진행했다고 밝혔다. 2001년부터 지속한 이 캠페인에는 올해까지 누적 2만4000여명의 임직원이 참여했다. 이번 캠페인은 이달 1일부터 19일까지 전국 영업점 및 본부부서 임직원이 자율적으로 헌혈에 참여한 뒤 헌혈증서를 기증하는 방식으로 운영된다.

6000억 2차 국민성장펀드 3분기 출시

금융위원회가 3분기 중 6000억원 규모의 2차 국민참여성장펀드를 출시한다고 14일 밝혔다. 1차 펀드와 동일하게 재정 1200억원을 후순위로 출자하고 실제 투자를 담당하는 자펀드 운용사는 새로 선정한다. 펀드 수익률 제고와 책임 운용을 위해 자펀드 운용사의 결성금액 1% 이상 후순위 출자를 의무화했다.

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