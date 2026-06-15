제주, 전국체전 첫 ‘NFT 메달’ 별도 지급

제주도가 올해 9∼10월 도에서 열리는 제107회 전국체육대회와 제46회 전국장애인체육대회에 블록체인 기반의 대체불가토큰(NFT) 디지털 티켓과 메달을 별도로 제공한다.



14일 제주도에 따르면 대회 역사상 처음으로 시도되는 이 사업은 실물 메달을 우승 선수들에게 수여하고 별도로 NFT 메달을 온라인상 전자 지갑을 통해 토큰으로 제공하는 것이다. 디지털 티켓은 관람객이 개회식을 포함해 경기장을 일정 횟수 이상 방문해 인증하면 1만원 상당의 제주 지역 화폐를 발급해 주는 식으로 운영된다.



도는 대회 참가자와 대회를 준비한 운영진, 자원봉사자, 응원단에게도 디지털 참가증을 발급한다. 이번 디지털 티켓과 메달 등은 공영 관광지 입장료 감면 등 혜택이 있는 ‘디지털 관광증’과 연계할 방침이다.



도와 제주관광공사는 멤버십 기반의 디지털 관광 증명서인 디지털 관광증 ‘나우다’를 발급하고 있다. 디지털 티켓·메달은 다음 달 열리는 전국체육대회 사전 대회에서 첫 현장 실증 테스트를 실시한다.



제주연구원의 ‘전국체전 및 전국장애인체전 개최로 인한 경제적 파급효과 분석’ 자료에 따르면 이번 전국체전 관련 3만1000여명, 장애인 체전과 관련해선 9400여명이 제주를 찾을 것으로 예상된다. 이에 따라 디지털 티켓을 통한 골목 상권 활성화 효과가 클 것으로 전망된다.



홍호진 전국체전기획단장은 “대회 최초로 도입하는 NFT 디지털 티켓과 메달은 관람객들을 관광지와 골목 상권으로 자연스럽게 이끄는 경제·관광 체전의 마중물이 될 것”이라고 말했다.

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