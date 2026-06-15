[부동산 단신] 삼성물산, 방배신삼호 ‘래미안 르페리움’으로 외

삼성물산, 방배신삼호 ‘래미안 르페리움’으로

삼성물산 건설부문이 서울시 서초구 방배신삼호 아파트 재건축을 통해 ‘래미안 르페리움’(사진)을 공급한다고 14일 밝혔다. 단지는 방배동 725번지 일대 4만4106㎡ 부지에 지하 5층∼지상 41층, 총 7개동 928가구 규모로 공사비는 약 6538억원이다. 월계관·왕관을 모티브로 한 외관 디자인을 적용해 한강의 물결과 우면산 자연경관과 조화를 이루도록 했다는 설명이다. 41층 스카이 커뮤니티에서는 한강과 남산타워까지 아우르는 조망을 누릴 수 있고, 피트니스·골프 클럽·수영장 등 총 55개 커뮤니티 프로그램도 마련된다.



이번주 전국 10곳서 총 3910가구 청약 접수



부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면 6월 셋째 주에는 전국 10곳에서 총 3910가구의 청약 접수가 진행된다. 수도권에서는 경기 평택시 ‘평택 고덕 우미 린 프레스티지’(743가구)가 유일한 민간 분양 아파트로 16일 1순위 청약을 받는다. 지하 2층∼지상 20층, 11개동, 전용 84∼111㎡ 규모로 분양가 상한제가 적용된다. 지방에서는 충남 천안시 ‘백석시그니처자이’(1174가구)가 같은 날 1순위 청약을 접수한다. 지하 2층∼지상 28층, 13개동, 전용 59∼115㎡ 규모다. 19일에는 현대건설이 경남 양산시에서 분양하는 ‘힐스테이트 양산더스카이’ 모델하우스를 연다. 1·2단지 각 299가구씩 총 598가구로, 전체의 약 88%가 전용 84㎡로 구성된다. 이 밖에 당첨자 발표 4곳, 정당 계약 8곳이 진행될 예정이다.

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