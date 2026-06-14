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[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화] 무시하고… 너무해
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시사일본어학원
입력 :
2026-06-14 18:25
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20260614507186
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2026-06-14 18:25
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[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화] 무시하고… 너무해
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오피니언
[설왕설래] ‘큰 정치인’ 고노 요헤이
“우리는 역사의 진실을 회피하지 않고 오히려 이 문제를 역사의 교훈으로 삼아 직시하고자 한다. 우리들은 역사연구, 역사교육을 통해서 이러한 문제를 오랫동안 기억에 새겨 같은 잘못을 결코 되풀이하지 않겠다는 굳은 결의를 다시 한 번 표명한다.”(고노 담화 일부) 일본의 과거사 3대 담화라고 하면 미야자와 담화(1982), 고노 담화(1993), 무라야마 담
[기자가만난세상] 아이 낳기 ‘더’ 좋은 나라 되려면
곧 4개월을 맞이하는 딸을 키우고 있다. 새 생명의 탄생, 성장을 지켜보는 행복과 ‘현실 육아’의 고충을 온몸으로 맞이하며 살고 있다. 100일을 갓 넘긴 ‘초보 아빠’지만, 육아하면서 ‘생각보다 많은 지원이 있다’는 점을 느낀다. 출산휴가 기간 “두 명이면 한 아이를 돌볼 수 있겠다”고 주변에 여러 차례 말했다. 아내와 번갈아 가며 육아 임무를 나눠 맡
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[김양진의 선견지명] 기지市 이야기
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