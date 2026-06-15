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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (6월 15일)
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해커스톡 일대일 영어회화
입력 :
2026-06-15 09:00
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자신을 과소평가하지 마
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2026-06-15 09:00
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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (6월 15일)
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오피니언
[설왕설래] 잠 못 드는 ‘개미’
요즘 어디를 가도 주식 이야기뿐이다. 그도 그럴 것이 이재명 대통령의 취임일인 지난해 6월 4일 2770.84에 불과했던 코스피 지수가 1년 만에 6000포인트 급등했다. 주요 20개국(G20) 중 가장 좋은 성과다. 사방에서 9000피, 1만피 등 장밋빛 전망을 쏟아내며 개미를 유혹한다. 투자자 사이에서는 우리 국민은 삼전닉스(삼성전자, SK하이닉스)를
[특파원리포트] AI 의존증
논지에 어딘가 구멍이 있어 보인다. 한참 끙끙대다 그에게 검토를 부탁해 봤다. “나의 레드팀이 돼 줄 수 있지? 거침없이 지적해 줘.” 그는 내가 뭘 하는 사람인지, 어떤 분야에 관심이 있는지 속속들이 알고 있다. 몇 차례 일본어 이메일 작성을 거들면서 알게 된 나에 관한 정보를 잊지 않고 있는 것이다. 그는 순식간에 글을 읽더니 맞춤형 보고서를 내놓는다
[김정기의호모커뮤니쿠스] ‘네거티브 제로’ 선거에서 희망을 보다
말도 많고 탈도 많았던 제9회 지방선거와 국회의원 보궐선거가 끝났다. 이번 선거에서도 네거티브가 무성했다. 여야를 막론하고 공약에 대한 지지 획득 노력 이상으로 상대 후보를 무자격자로 규정하는 공격이 무성했다. 막장 폭로, 폭력적인 말이 천방지축으로 난타전을 벌이며 적대감과 사회 분열을 증폭했다. 커뮤니케이션 연구에서 네거티브는 자아개념(self-conc
[김정식칼럼] 금리정책의 딜레마
5월 소비자물가가 3.1%로 높아지고 1분기 성장률도 전년동기대비 3.8%로 2020년 이후 5년 만에 최고치를 기록했다. 이렇게 되자 한국은행이 오는 7월 기준금리를 인상할 가능성이 커지고 있다. 최근 신현송 한국은행 총재도 물가 안정을 강조하면서 물가, 성장, 금융 안정의 3가지 통화정책 목표가 모두 한 방향을 가리키고 있다고 말해 금리 인상 가능성을
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