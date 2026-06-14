국중박, '르네상스 걸작' 소장 伊우피치미술관과 교류협약

한국 문화유산과 이탈리아 르네상스 문화의 가치를 알리기 위해 국립중앙박물관과 이탈리아 우피치미술관이 손을 잡았다.

양 기관은 13일(현지시각) 피렌체 소재 우피치미술관에서 문화교류 확대를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 협약은 한국과 이탈리아를 대표하는 문화기관 간 협력 기반을 마련하고, 양국 문화유산의 국제적 가치와 상호 교류 증진을 위해 추진됐다.

협약에 따라 양 기관은 자국 인력 교류를 확대해 나갈 예정이다. 특히 ▲전시 교류, 해설 및 교육 ▲소장품 관리, 복원 및 출판 등 다양한 분야에서 협력을 확대한다.

우피치미술관은 르네상스 예술의 정수를 보여주는 미술관으로, 조토의 '오니산티 마돈나', 보티첼리의 '비너스의 탄생'과 레오나르도 다빈치의 '수태고지' 등 메디치 가문의 방대한 컬렉션을 소장하고 있다.

이재명 대통령의 이탈리아 국빈방문을 통해 '특별 전략적 동반자 관계'로 격상된 양국관계가 국립중앙박물관과 우피치미술관이라는 양국 대표 문화기관간의 협력으로 한층 확대될 것으로 보인다.

유홍준 관장과 시모네 베르데 관장은 양해각서 체결에 앞서 열린 12일 면담을 통해 두 기관 간의 전시 교류 등 향후 협력 방안에 대해서도 논의했다.

유홍준 관장은 "우리 박물관은 미국 메트로폴리탄 박물관, 런던 내셔널 갤러리 등 세계적인 미술관들의 소장품을 소개하는 특별전을 매년 개최해 왔다"며 "보티첼리 등 우피치미술관의 걸작들을 한국에 소개할 수 있기를 희망한다"고 말했다.

시모네 관장은 "최근 한국문화가 전세계적으로 확산되며 상당한 영향력을 미치고 있다는 것을 잘 알고 있다"며 "한국에서 우피치미술관의 소장작품들을 소개하고 싶다"고 전했다.

또한 유 관장은 "이번 협약을 통해 한국을 대표하는 국립중앙박물관과 르네상스 대표 미술관인 우피치미술관이 협력의 첫걸음을 내디뎠다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "양 기관이 축적해 온 학술적 역량과 소장품을 바탕으로 전시·연구·교육 등 다양한 분야에서 실질적인 교류를 이어가길 기대한다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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