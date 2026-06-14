주식 팔아 집 산 자금 3조7000억원…강남3구에 집중

올해 초 주식과 채권을 정리해 확보한 자금 3조7000억원 가량이 부동산 매입에 활용된 것으로 나타났다.

14일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원이 국토교통부로부터 제출받은 주택취득자금조달계획서 자료를 분석한 결과, 지난 1월부터 4월까지 주택 매입에 쓰인 주식·채권 매각대금은 총 3조7255억원으로 집계됐다. 주택취득자금조달계획서는 주택을 살 때 구입 자금의 출처를 밝히는 서류다.

유입된 자금의 65.5%인 2조4396억원은 서울 지역 주택을 사는 데 사용됐다. 특히 강남구(3707억 원), 송파구(3532억원), 서초구(2904억원) 등 강남3구로 자금이 집중됐다.

주택 가격대별로 보면 15억원을 넘는 주택 매입에 활용된 주식·채권 매각대금 비중이 크게 늘었다.

해당 비중은 2020년 3.2%, 2021년 4.9%, 2022년 4.5%, 2023년 4.1%, 2024년 4.6%, 2025년 4.7%였으나, 올해 들어 1월 9.3%, 2월 1∼9일 9.3%, 2월 10∼28일 9.1%, 3월 9.8%를 거쳐 4월에는 13.2%까지 급증했다.

이는 최근 국내 증시가 강세를 보이면서 주식 투자를 통해 거둔 수익을 부동산으로 옮기는 '자산 리밸런싱'이 늘어난 결과로 풀이된다. 증시 상승세가 부동산 시장의 고가 주택 구매력을 뒷받침하는 셈이다.

연령별로는 30대가 가장 활발하게 주식·채권 매각대금을 주택 구입에 활용한 것으로 나타났다.

30대의 투입 금액은 1조2592억원이었고, 이어 40대(1조1087억원), 50대(8022억원), 60대 이상(4893억원), 20대(659억원) 순으로 뒤를 이었다.

<뉴시스>

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