4명만 된다…미국, 이란 선수단 관계자 일부만 비자 승인

2026 북중미 월드컵을 앞두고 미국과 이란의 전쟁이 발발하며 대회도 긴장감에 휩싸였다. 월드컵 본선에 진출한 이란이 미국에서 조별리그 3경기를 치러야 하기 때문이다. 전쟁 발발 직후 이란 당국은 월드컵 불참 가능성을 내비치기도 했지만 어쨌건 출전은 성사됐다. 다만 문제는 미국의 입국 비자 승인이었다. 이란 대표팀 선수들은 미국 입국이 허용됐지만 선수단 관계자 15명은 비자가 나오지 않았기 때문이다. 이란이 정상적으로 경기를 치를 수 있을지 우려되는 상황이었다.

이란 축구대표팀 선수들이 멕시코 티후아나 캠프에서 훈련하고 있다. AFP연합뉴스

이런 가운데 미국이 이란 대표팀 관계자 4명에게만 입국 비자를 승인했다고 영국 공영방송 BBC가 14일 전했다. 미국 입국 비자 승인이 거절된 이란 선수단 관계자 15명 중 10명이 전지 훈련지인 멕시코 도착 후 다시 신규 비자 신청서를 작성했고, 이중 이란축구협회 국제부서 인력 2명과 전력분석원 1명 등 4명만 입국을 승인받았다는 것이다.

메흐디 타즈 이란축구협회장을 포함해 신규 비자 신청서를 제출한 6명은 모두 거부당했고, 미디어 담당관 1명은 아예 재신청하지 않았다.

G조에 속한 이란은 16일 뉴질랜드와 22일 벨기에(이상 로스엔젤레스), 27일 이집트(시애틀) 조별리그 세 경기를 모두 미국에서 치른다. 애초 미국 애리조나주 투손에 베이스캠프를 차릴 예정이던 이란은 미국과 전쟁 여파로 미국 캘리포니아주와 가까운 멕시코 티후아나에서 전지훈련을 해왔다. 게다가 미국의 엄격한 체류 제한 조처에 따라 이란 선수단은 경기만 미국에서 치르고 직후 다시 티후아나로 돌아왔다가 다시 미국으로 넘어가는 일을 반복해야 한다.

미국은 이란 대표팀 관계자뿐만 아니라 ‘테러 조직 구성원으로 의심되는 인물과 연관성이 있다’는 이유로 소말리아 축구 심판 오마르 아르탄의 자국 입국도 불허했다.

축구 관계자들이 번번이 미국 땅을 밟지 못하는 상황에서 대회를 주관하는 국제축구연맹(FIFA)은 사실상 손을 놨다. 제프 블라터 전 FIFA 회장은 사회관계망서비스(SNS) 계정에서 “월드컵은 출전국의 안전과 본선 출전팀과 관계자, 심판의 제한 없는 입국이라는 두 가지 기본 원칙을 반드시 보장해야 한다”며 “아르탄 심판의 사례는 그런 FIFA의 의무에 반하는 것으로, FIFA는 축구의 보편성을 절대 훼손해서는 안 된다”고 강조했지만 FIFA가 이에 대해 구체적인 행동을 취한 것은 없다.

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