이윤석, 방송 중 부분 가발 벗었다…“조심해 달라”

개그맨 이윤석이 방송에서 착용하던 부분 가발을 직접 벗고 자연스러운 모습을 공개해 화제를 모았다. 건강을 위한 체험 과정에서 예상치 못한 상황이 펼쳐졌고, 이윤석 특유의 예능감과 솔직한 태도가 시청자들의 웃음을 자아냈다.

‘[놀면 뭐하니] 얼굴이 뭉개지도록 제대로 밟힌 나의 큰 형님’ 영상 속 개그맨 이윤석이 발 마사지를 받기 전 부분 가발을 제거했다. 놀면 뭐하니?

이윤석은 13일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 출연해 이경규와 함께 ‘이경규가 건강하게 간다!’ 특집에 참여했다. 이날 방송에서는 두 사람이 건강 관리를 위해 다양한 체험을 진행하는 모습이 그려졌다.

방송에서 이윤석과 이경규는 발 마사지 등을 경험하며 건강 관리에 나섰다. 먼저 마사지를 받은 이경규는 강한 자극에 놀라 “굴욕적이다”는 반응을 보여 웃음을 안겼다. 또 빨개진 얼굴로 마사지의 효과를 증명했다.

이어 이윤석의 차례가 됐고, 그가 “조심해 달라”고 말하자 마사지사는 그가 착용하고 있던 부분 가발을 확인했다. 그러자 그는 “착용 상태로는 불가능하냐”고 물으며 부분 가발을 착용했음을 밝혔다. 그러자 마사지사는 “제가 지나가야 한다”며 현재 상태로는 시술 진행이 어렵다고 설명했다. 가발을 유지한 채 마사지를 받는 것은 불가능하다는 안내를 받은 이윤석은 잠시 고민하는 모습을 보였다.

이에 유재석은 다른 출연자인 주우재가 먼저 체험하는 방향을 제안했지만, 이윤석은 건강에 도움이 되는 기회라는 점에 마음이 움직였다.

결국 이윤석은 가발을 벗고 마사지 체험에 나섰다. 평소 방송에서 유지해 왔던 모습을 내려놓고 자연스러운 모습을 공개하자 현장에 있던 출연진들은 웃음을 터뜨렸다.

이를 본 이경규는 이윤석의 헤어 상태를 보고 “반이 날아갔다”는 농담을 던졌고, 하하 역시 놀란 반응을 보여 현장 분위기를 유쾌하게 만들었다.

이윤석은 외적인 모습보다 건강을 선택한 이유를 밝혔다. 그는 “다른 욕심은 없다”며 “그냥 오래 사는 것 하나”라는 바람을 전했다.

하지만 막상 시작된 마사지 과정은 예상보다 강한 통증을 동반했다. 이윤석은 강한 자극에 힘들어하는 모습을 보였고, 방송 이후 출연진들은 이윤석의 선택과 예능감을 높이 평가했다. 유재석은 “몸으로 하는 건 윤석이가 최고다”며 그의 몸 개그에 칭찬했다.

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