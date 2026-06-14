"스마트폰 보급이 출산율 급락 원인 중 하나" 美 연구결과

미국에서 출산율 급락을 이끈 원인 중 하나가 스마트폰 보급이라는 경제학자들의 연구 결과가 나와 이목을 끌고 있다.



스마트폰을 일상생활에서 광범위하게 이용하면서 사람 대 사람의 대면 상호작용이 약해지고, 이것이 가임·출산 연령대의 성관계 빈도를 줄이는 방향으로 작용했다는 것이다.



12일(현지시간) CNN 방송에 따르면 미국 미들버리대학과 전미경제연구소(NBER) 소속 연구팀은 최근 발표한 NBER 연구 보고서에서 2007년이 미국 출산율에서 중요한 변곡점이었다고 짚었다.



글로벌 금융위기가 시작된 2007년 말은 애플이 미국에서 최초의 스마트폰인 아이폰을 출시한 지 불과 몇 달 후였다.



미국에서 가임 여성 인구 1천명당 출생아 수를 뜻하는 일반출산율은 2007년 이후 현재까지 약 22% 하락했다.



그러나 연구진은 이 하락세가 경제적 여건, 피임약 사용, 주거·보육비 등의 요인들로는 쉽게 설명되지 않는다고 보고, 스마트폰 사용 확산이 미친 잠재적 영향을 평가했다.



아이폰은 출시 초기인 2007∼2011년에는 미국에서 통신사 AT&T의 망을 통해서만 개통됐다. 이에 연구진은 이 기간 AT&T의 모바일 광대역망이 빠르게 구축된 지역과 늦게 구축된 지역의 출산율 추이를 비교했다.



그 결과 주민의 90% 이상이 초기에 아이폰을 접한 지역에서는 네트워크 커버리지가 10% 미만이었던 지역보다 출산율이 더 유의미하게 떨어진 것으로 나타났다.



이러한 차이는 10∼20대에서 극명하게 드러났다. 15∼19세 출산율은 스마트폰 보급률이 높았던 지역에서 26% 하락했는데, 보급률이 낮았던 지역에서는 14% 하락하는 데 그쳤다.



20대 출산율은 스마트폰 보급률이 높은 지역과 낮은 지역에서 각각 15%, 10% 하락했다. 30대의 출산율도 보급률이 높은 지역에서 소폭 하락했으나 낮은 지역에서는 오히려 상승했다.



종합하면 초기 스마트폰 보급이 2007∼2011년 미국의 일반출산율 하락분 중 33∼52%를 설명한다고 연구진은 추정했다.



연구진은 스마트폰이 인간의 신체 접촉과 대면 상호작용을 대체하는 보완재 역할을 했을 가능성에 주목했다.



연구에 인용된 전미 설문조사 데이터에 따르면 실제로 아이폰은 대면 상호작용을 줄이고, 온라인 음란물 이용을 늘리며, 성관계 빈도를 줄인 것으로 나타났다.



다만 연구진은 스마트폰이 미국 출산율 하락의 유일한 원인은 아니며, 중요한 요인 중 하나라는 점을 분명히 했다.



이 보고서의 대표 저자인 경제학자 케이틀린 마이어스는 "왜 출산율이 떨어지는지 제대로 이해하지 못하고 엉뚱한 곳을 짚는 것은 아닌지 우려되기에 연구는 정책적으로 유의미하다고 본다"고 말했다.



그는 출산 장려 정책과 관련해서는 "정부가 우리의 스마트폰을 압수할 것이라고 생각하는 사람은 아무도 없다"면서도 "정책 입안자들이 앞으로 어떻게 인간의 대면 상호작용을 촉진하는지에 답이 있을 수 있다"고 강조했다.

<연합>

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