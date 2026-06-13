北, 韓-EU 공동성명 비난 “이재명, ‘평화 가면’ 벗어던져”

북한이 최근 한국과 유럽연합(EU) 정상회담에서 채택된 공동성명을 두고 ‘명백한 주권침해이자 적대행위’라며 강하게 반발했다. 아울러 한국을 ‘철저한 적대국’으로 대응하겠다는 기조를 재확인했다.

북한 외무성 ‘10국 대변인’은 13일 담화를 통해 이재명 대통령의 유럽 순방 중 발표된 한국과 EU의 공동성명을 겨냥해 “서울 위정자들이 그 무슨 말과 행동을 하든 그것은 우리에 대한 도전”이라며 “한국을 철저한 적대국으로 다뤄나가려는 우리의 대적원칙은 불변하다”고 밝혔다.

G7 정상회의 참석 계기 벨기에를 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지 시간) 브뤼셀 유럽 연합(EU) 이사회에서 유럽 연합 안토니우 코스타 정상회의 상임의장, 우르술라 폰 데어 라이엔 집행위원장과 한-EU 공동언론발표를 하고 있다. 뉴시스

앞서 이 대통령은 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 정상회담을 가졌다. 양측은 회담 후 "“시아와 북한 간의 불법적 군사협력을 강력히 규탄한다”, “북한을 핵확산금지조약(NPT) 상 핵보유국으로 결코 인정하지 않는다”는 내용을 골자로 한 공동성명을 채택한 바 있다.

이에 대해 10국 대변인은 “(공동성명은) 엄중한 적대행위로서 지금껏 입 닳도록 떠들어 온 ‘체제존중’, ‘적대행위 불추구’와 같은 위장간판을 스스로 내팽개친 것”이라고 주장했다.

이어 이 대통령을 향해 “거치장(거추장)스럽게 쓰고 있던 ‘평화’의 가면을 내던졌다”며 “이번 대결 선언으로 조한(남북) 사이에 ‘평화공존’은 있을 수 없으며 영원히 적대적인 두 국가 관계일 수밖에 없다는 현실을 입증했다”고 맹비판했다. 그러면서 “우리 국가에 대한 적대를 떠나 절대 존재 불가한 제1의 적대국, 조선과 아시아대륙 침략을 위한 미국의 ‘단검’이 바로 한국의 실체이자 숙명”이라고 강변했다.

이날 담화를 낸 ‘10국’은 북한이 남북관계를 ‘적대적 두 국가 관계’로 규정한 이후 과거 대남 기구들을 정리하고 외교부처인 외무성 산하에 신설한 외교·대외 업무 전담 조직이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지