美·이란, 종전 합의 앞두고도 호르무즈서 충돌…'통행료' 갈등 격화

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)에 잠정 합의했음에도 불구하고 호르무즈 해협에서는 여전히 군사적 충돌을 이어가며 팽팽한 긴장감을 유지하고 있다.

사진=로이터연합뉴스

미 중동 작전을 관할하는 중부사령부(CENTCOM)는 12일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “이란이 호르무즈 해협을 통과하는 상선들을 타격하기 위해 여러 대의 편도 공격형 드론(자폭 드론)을 발사했다”며 “미군은 최근 몇 시간 동안 이 드론들을 모두 격추했다”고 밝혔다.사령부는 현재 국제 무역 항로의 선박 통행은 차질 없이 이뤄지고 있으며, F-16 전투기 등을 동원해 경계 태세를 유지하고 있다고 덧붙였다.

이란의 반관영 메흐르통신도 이란 남부 해안 시리크 항구와 게슘섬 인근 해역에서 폭발음이 감지됐다고 전했다.

이란은 자국 승인 없이 해협을 통과하려는 상선에 드론 공격을 감행하며 통제권을 행사하려 하고 있다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 이란 국영TV에서 “호르무즈 해협 관리 문제는 전쟁 이전의 상태로 돌아가지는 않을 것”이라며 해협을 통과하는 선박에 ‘서비스 수수료’를 매기겠다는 방침을 고수했다.

이를 두고 외교가에서는 호르무즈 해협을 사실상의 내해(內海)로 삼아 ‘수수료’ 명목의 통행료를 징수하려는 이란과, 전쟁 전처럼 자유로운 통항이 보장되는 국제 수로로 되돌리려는 미국의 구상이 정면으로 충돌하고 있다는 분석이 나온다.

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