‘AI 가격경쟁’ 본격화…챗GPT·클로드 인하 압박

(왼쪽부터) 챗GPT, 클로드, 제미나이 앱. 연합뉴스

저가 중국산 인공지능(AI) 모델이 빠르게 확산되면서 AI 업계의 가격 경쟁이 본격화하고 있다.

이에 따라 오픈AI의 챗GPT와 앤트로픽의 클로드 등 주요 생성형 AI 서비스에 대한 가격 인하 압박도 커지는 분위기다.

11일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 스타트업과 빅테크 기업들은 다양한 AI 에이전트(업무 도우미)들을 조합해서 사용하고 있다.

구체적으로 단순 반복 작업을 할 때는 알리바바 등 중국 기업의 모델이나 오픈소스(공개 소프트웨어) 기반의 자체 AI를 활용하고, 고차원적인 작업이나 업무를 수행할 때는 챗GPT, 클로드, 제미나이 등 고급 제품을 사용하는 ‘이원화’ 전략을 쓴다.

이는 기업들이 AI를 업무에 활용하는 경우가 급증하면서 기업용 AI 서비스의 요금 부담이 눈덩이처럼 커졌기 때문으로 분석된다.

이런 투트랙 방식으로 AI 관련 비용을 최대 95% 절감할 수 있다는 게 경영진의 설명이다.

AI 스타트업 ‘러브레이스’의 앤드루 무어 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 “우리의 AI 시스템은 비용 면에서 매우 인색하고 깐깐하게 움직이도록 설계됐다”며 “이 시스템은 가장 저렴한 모델에서 답을 쥐어짜는 법을 잘 알고 있으며, 불가피한 경우에만 일시적으로 상위 고가 모델로 넘어간다”고 설명했다.

이런 저가 AI 선호 현상은 AI 업계 전반의 지출 지수 하락에도 영향을 줬다.

이에 대해 시타델 증권은 최근 보고서에서 “아무리 강력한 기술이라도 비용 곡선, 용량 제한, 한계 수익이라는 냉정한 규칙을 피해 갈 수 없다”고 설명했다.

오픈AI는 이런 고객 이탈에 대처하기 위해 대대적인 요금 인하를 검토 중이라고 WSJ는 전했다.

회사 관계자들은 작년 한 해 동안 AI 전산 자원을 현 시세보다 저렴하게 대거 조달한 만큼 이를 내세워 앤트로픽 등 경쟁사와의 가격 경쟁에서도 우위를 사수할 수 있다고 판단하는 것으로 알려졌다.

이런 상황이 기업공개(IPO)를 앞두고 있는 두 회사에게는 적잖은 고민이 될 전망이다. 가격 경쟁이 격화될 경우 양사 모두 실적 악화나 투자자 심리 동요 등 쏟아지는 악재를 버텨야 하기 때문이다.

이처럼 실속형 AI 서비스가 확산되면서 선도 모델이 누리던 성능 차별점이 사라질 것이란 관측도 시장 일각에서 제기된다.

비샬 미스라 미 컬럼비아대학교 공과대학 전산학·AI 담당 부학장은 WSJ와의 인터뷰에서 “모든 기업이 양자 중력 역학을 아는 고차원 모델이 필요하진 않다”며 “오픈소스 모델 등의 성능이 충분히 좋아지면서 (챗GPT 같은) 폐쇄형 AI 모델이 누렸던 프리미엄 효과가 점차 사라질 것”이라고 전망했다.

다만 AI 비용 단가는 중국산 오픈소스가 훨씬 싸지만, 숨겨진 비용을 따지면 결과가 달라질 수 있어 계산이 쉽지 않다.

예를 들어 앤트로픽의 최신 ‘페이블 5’ 모델의 토큰(데이터 단위)당 가격은 중국 기업 딥시크의 오픈소스 모델 ‘V4 프로’의 50배 이상이지만, 앤트로픽의 고가 제품이 오픈소스 경쟁 제품보다 기술적으로 4∼6개월이 앞서 있는 만큼, 고난도 과제를 해결할 때는 훨씬 더 적은 토큰을 소모해 결국 최종 비용이 낮아지는 경우가 적잖기 때문이다.

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