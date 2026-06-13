軍 차세대 공격헬기 미르온서 엔진결함…비행 중단

육군의 국산 소형무장헬기(LAH) '미르온'에서 최근 엔진 결함이 확인돼 비행이 중단됐다.



13일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 강선영 의원실 등에 따르면 한화에어로스페이스가 조립해 납품한 미르온 헬기 엔진 57대 중 47대에서 부식이 발견됐다. 57대 중 38대에서는 균열이 확인됐다.

해당 엔진이 장착돼 전력화된 항공기는 15대로 육군 항공학교에 배치돼 있는데, 조사 결과 거의 모든 기체에서 엔진 부식 및 균열이 발견된 것으로 전해졌다.



방위사업청은 지난 4월 엔진 이상 문제를 확인하고, 전력화된 항공기에 대해서는 지난달 비행 중단 조처를 한 것으로 알려졌다.



관계 당국과 제작업체는 결함 원인에 대한 정밀 분석에 착수했다.



미르온 엔진은 프랑스 업체 사프란이 원 기술을 가지고 있고 한화에어로스페이스가 국내에서 조립해 납품한다.



결함은 엔진 내부의 공기 흐름을 안정화하는 부품인 '디퓨저'에서 발생했는데, 조립 과정에서 원제작사인 사프란의 공정 방식과 차이가 있었던 점 등이 원인일 가능성이 거론된다. 당국은 디퓨저 조립 과정에서 고무망치를 사용한 데 따른 충격으로 균열이 생겼을 가능성 등을 검토하고 있다.



다만 한화에어로스페이스 관계자는 "원 제작사의 제작 도면 요구사항에 맞춰 세부 작업공정을 구체화한 것"이라며 공정에 대해 원 제작사의 승인이 필요한 것은 아니라고 해명했다.



미르온은 노후화한 500MD와 코브라(AH-1S) 공격 헬기를 대체하기 위해 도입되는 국산 헬기로 국산 공대지 유도탄 '천검' 등 무장을 탑재한다. 군은 2031년까지 160여대를 전력화한다는 계획이다.



엔진 납품 차질 및 비행 중단이 장기화하면 전력화 일정에도 지장이 생길 수 있다는 우려가 나온다. 당장 육군 항공학교에서 이뤄져야 할 조종사 양성 교육에도 차질이 예상된다.



강선영 의원은 엔진 결함은 조종사 생명과 직결되는 중대 사안이라며 "적기 전력화도 중요하지만, 조종사의 안전을 위협하는 결함의 완전한 해소와 신뢰할 수 있는 조립 공정 확립이 그 어떤 명분보다 확실하게 우선되어야 한다"고 강조했다.



방사청은 원인 분석 결과를 토대로 제작공정을 개선하겠다며 "결함 복구와 후속조치를 신속하게 추진함으로써 전력화 일정에 미치는 영향을 최소화할 계획"이라고 밝혔다.

<연합>

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