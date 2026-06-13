정원오→문재인·정청래 ‘언팔’?…“루머 전혀 사실 아냐”

6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보였던 정원오 전 성동구청장 측이 최근 제기된 ‘사회관계망서비스(SNS) 계정 언팔로우(친구 끊기)’ 루머에 대해 “전혀 사실무근”이라고 일축했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 지난 4일 오전 서울 중구 세종대로 캠프에서 제9회 전국동시지방선거 관련 입장을 밝히고 있다. 공동취재

정 전 구청장 측은 13일 입장문을 내고 “인스타그램 계정으로 문재인 전 대통령과 더불어민주당 정청래 대표 계정을 언팔로우했다는 일각의 주장은 사실과 다르다”며 “해당 계정들은 이전부터 팔로우 상태가 아니었다”고 밝혔다.

앞서 일부 여권 지지층 사이에서 정 전 구청장이 정 대표의 계정을 언팔로우했다는 주장이 일며 최근 불거진 정 대표 사퇴 요구에 힘을 실은 것 아니냐는 추측이 제기됐다. 정 대표는 최근 당 안팎에서 6·3 지방선거 패배 책임을 져야 한다며 차기 전당대회 불출마 압박을 받고 있다.

정 전 구청장 측은 오세훈 서울시장의 명태균씨 관련 정치자금법 위반 혐의 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀다는 의혹에 대해서도 강력히 부인했다.

해당 게시물은 “지방선거 전인 지난 5월 명씨가 정원오 캠프 측에 전화해 ‘이번 선거는 정원오가 지지만, 오세훈 시장이 재판으로 날아갈 수 있으니 보궐선거를 준비하라’고 말했다”는 취지의 내용인 것으로 알려졌다.

이에 대해 정 전 구청장 측은 “해당 글에 ‘좋아요’를 누른 사실이 없다”며 무분별한 억측 자제를 당부했다.

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