합수본, ‘국민의힘 당원 가입’ 의혹 신천지 간부 3명 구속영장 청구

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 ‘당원 가입 의혹’과 관련해 신천지 전직 간부들에 대한 신병확보에 나섰다.

합수본은 13일 신천지의 국민의힘 당원 가입 동원 의혹과 관련해 ‘교단 2인자’로 꼽힌 고동안 전 총무와 요한지파·시몬지파 전 총무 등 3명에 대해 정당법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 1월6일 합수본 출범 이후 158일 만의 첫 신병확보 시도다.

고 전 총무 등은 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받는다. 정당법 42조는 정당 가입이나 탈당을 강요하지 못하도록 규정한다.

합수본은 신천지가 지파마다 ‘필라테스 프로젝트’ 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 이에 따라 5만명 이상의 신도가 국민의힘 당원으로 가입했다고 보고 있다. 이로 인해 국민의힘 선거 업무에 지장을 초래했다는 내용의 업무방해 혐의도 함께 영장에 적시됐다.

앞서 합수본은 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등에 대한 압수수색을 진행해 신천지 신도 명부와 국민의힘 당원 명부 등을 확보했다. 이후 고 전 총무에 대해 3차례 피의자 신분 조사를 마쳤다. 고 전 총무는 조사에서 혐의를 대체로 부인한 것으로 전해졌다.

합수본은 고 전 총무 등의 신병을 확보하면 의혹의 ‘정점’인 이만희 총회장에 대한 신병확보에도 본격적으로 나설 전망이다. 합수본은 4일 이 전 총회장을 피의자 신분으로 불러 조사했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지