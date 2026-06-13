트럼프 대통령 “국제 마약밀매 조직 수장 사살”

도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 베네수엘라 기반 국제 마약밀매 조직인 ‘트렌 데 아라과’(TdA) 수장 니뇨 게레로를 사살했다고 밝혔다.

사진=AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “내 지시에 따라 미국 남부사령부는 신속하고 치명적인 군사 공격을 통해 지구상에서 가장 잔혹한 테러조직 중 하나인 TdA의 악명 높은 지도자 니뇨 게레로를 성공적으로 사살했다”고 밝혔다.

이어 트럼프 대통령은 “이번 조치는 우리가 매우 잘 협력하고 있는 베네수엘라 측의 긴밀한 공조 아래 이뤄졌다”며 “내 지도력 아래 우리는 이 잔인한 살인자들과 마약왕들은 언제 어디서든 찾아내 그들이 마땅히 있어야 할 지옥의 심연으로 보내버릴 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 그동안 TdA 등 마약 테러 조직이 마약을 미국으로 대거 유입하고 있다고 강도 높게 비판해왔다. 트럼프 행정부는 앞서 TdA를 ‘외국 테러 단체’(Foreign Terrorist Organizations·FTO)로도 지정했다.

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