장동혁, 김민석·정청래에 ‘3자 회동’ 제안…“재선거·특검 논의하자”

국민의힘 장동혁 대표는 13일 6·3 전국지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 김민석 국무총리 및 더불어민주당 정청래 대표에게 ‘3자 회동’을 제안했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “형식이 무엇이든 상관없다. 3자 회동도 좋다”며 “오늘이라도 만나서 재선거와 특검을 논의하자”고 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

그는 “전국 재선거를 실시해야 하고 당장 특검을 출범시켜야 한다”면서 “김민석 총리는 선관위 해체까지 주장했고, 정청래 대표도 특검에 동의한다고 했다”고 강조했다.

그는 또 “쌍둥이 득표가 전국적으로 869건이나 나왔다. 세쌍둥이 득표도 15건이나 발견됐다”며 “그런데도 선관위 진상규명위원회는 아예 조사 대상에서 배제했다. 선관위는 ‘확률적으로 가능하다’는 말만 반복한다”고 적었다. 그러면서 “‘확률적 가능’을 주장할 게 아니라 사실을 검증하는 게 상식”이라고 비판했다.

이어 장 대표는 “(선관위는) 투표용지 상자 다 폐기했다더니 유튜버가 들고 나왔다. ‘증거 가치’ 판단은 선관위가 아니라 법원이 하는 것”이라며 “전북에 이어 경기교육감 선거에서도 1700여표가 누락됐다. 후보별 득표를 거꾸로 입력한 것도 발견됐다”고 문제를 제기했다.

장 대표는 “이미 접수된 선거소청만 35건에 달한다. 얼마나 더 늘어날지 예측하기도 어렵다”며 “시민의 분노를 외면한 대가는 단 하나, 정권의 몰락”이라고 글을 맺었다.

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