‘낮 최고 32도’ 무더운 토요일…일요일엔 전국 곳곳 비 [주말날씨]

토요일인 13일 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 안팎으로 오르며 초여름 더위가 이어지겠다. 일요일에는 전국 곳곳에 비가 내리며 변덕스러운 날씨를 보이겠다.

지난 11일 오전 경북 포항시 남구 연일읍 부조장터공원에 있는 보부상 조형물앞으로 양산을 쓴 시민이 지나가고 있다. 포항=뉴스1

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 13~19도, 낮 최고기온은 26~32도로 예보됐다.

주요 도시 최고기온은 서울·수원·대전 31도, 인천·강릉·광주·울산 29도, 세종 30도, 대구 32도, 부산 27도, 제주 26도로 예상된다.

중부지방과 경북권은 대체로 맑겠고, 경북권을 제외한 남부지방은 구름이 많겠다.

이날 전라권에는 정오부터 오후 9시 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 광주·전남·전북에 5~30㎜다.

일요일인 14일 아침 최저기온은 15~20도, 낮 최고기온은 25~31도로 예상된다.

14일에는 전국 곳곳에 비 소식이 있다. 중부지방과 전북, 전남권북부, 경상서부내륙에 소나기가 내리겠으며, 경기남동부와 강원남부내륙은 늦은 밤까지 비가 이어지겠다.

특히 수도권과 충남권, 전라권에는 시간당 20㎜ 안팎의 강한 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 소나기에 의한 예상 강수량은 수도권·충청권·전라권 5~50㎜, 강원내륙·경상권 5~30㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥, 번개 치는 곳이 있겠다. 14일은 우박이 떨어지는 곳도 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

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