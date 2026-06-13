李 “한·이탈리아 최적의 파트너… 상호보완적 협력으로 글로벌 불확실성 함께 헤쳐나가자”

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 12일(현지시간) 로마에서 열린 ‘한·이탈리아 비즈니스 라운드테이블’ 행사에 참석해 “기초과학 강국으로서 창의적인 공학디자인 역량 갖춘 이탈리아 그리고 첨단제조 강국으로 기술혁신 역량 갖춘 대한민국, 두 나라는 최적의 파트너라 생각한다”며 “상호보완적인 양국의 협력관계를 토대로 글로벌 경제 불확실성을 함께 헤쳐나갔으면 좋겠다”고 밝혔다.

G7 정상회의 참석 계기 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 12일(현지 시간) 로마 영빈관에서 열린 환영식에서 조르자 멜로니 총리와 악수하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 로마 시내 한 호텔에서 열린 한·이탈리아 비즈니스 라운드테이블 모두발언에서 “양국이 힘을 모아가면 새로운 산업 질서와 혁신 생태계를 함께 설계하는 커다란 시너지를 만들어 낼 수 있을 것”이라며 “양국의 경제규모나 제조역량들을 고려해볼 때 향후 교역과 투자 더 확대될 여지가 충분하다. 그만큼 양국 경제 협력의 잠재력이 매우 크다는 의미”라고 강조했다. 이 대통령은 “무엇보다 미래 성장 동력 기반인 인공지능(AI), 반도체, 항공우주 등 첨단 산업 분야 협력이 핵심적 과제”라며 “또 이런 첨단산업을 뒷받침하기 위해 에너지 인프라 분야에서 함께 튼튼한 공급망을 구축하는 것도 참으로 중요한 과제”라고 강조했다.

이 대통령은 또 “양국 문화에 대한 상호호감도가 매우 높다”며 “양자 간의 호감도는 양국 간 협력의 커다란 자산이 될 것”이라고 했다. 이어 “바이오·헬스케어를 비롯해 화장품·푸드 같은 소비재 협력도 유망하다고 보인다”면서 “여기 함께하신 기업인들의 손에 양국 산업·경제 발전의 미래가 달려있다 생각한다”고 말했다. 이 대통령은 그러면서 “현장에서 느낀 경험과 지혜 서로 나누고 새로운 협력의 기회 포착할 수 있길 기대한다. 하나 더하기 하나는 둘이 아니라 그 훨씬 이상일 것으로 확신한다”고 덧붙였다.

안토니오 타야니 이탈리아 부총리 겸 외교부 장관은 우주항공 분야와 농업 환경, 청정에너지 등 분야에서 한국 기업과 손을 잡고 싶다고 강조했다. 타야니 부총리는 “한국은 이탈리아에게 너무나 중요하다. 4대 교역국이고 경쟁을 도모하면서 파트너로서 안보 분야, 공급망 분야 파트너 관계를 더욱더 돈독히 하고 싶다”고 밝혔다.

타야니 부총리는 최근 중동사태의 여파로 위협받고 있는 항행의 자유를 수호해야 한다고 강조하는 동시에 새로운 항로를 찾기 위한 북극항로 개발도 한국과 함께 해나가고 싶다는 뜻을 밝혔다. 그는 “이탈리아는 항행의 자유를 강력하게 지지한다. 이 대통령과 그 외의 모든 분이 이번에 다시 한 번 이탈리아 화물이 무사히 항행의 자유를 누릴 수 있는 부분을 지지한다고 말했다”라며 “한국의 화물이 무사히 통과할 수 있고 항행의 자유를 누릴 수 있도록 이탈리아도 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “가능하면 현재 진행되고 있는 이란 전쟁이 빠른 시일 내에 종식되길 바란다”고 덧붙였다.

타야니 부총리는 아프리카 공동 진출의 중요성도 강조했다. 타야니 부총리는 “불행하게도 현재 원자재 시장은 중국이 좌지우지하고 있다. 중국이 가격을 결정하고 희토류나 핵심 광물 등 원자재 공급 자체를 결정하는데 지대한 역할을 한다”라며 “이는 정치·경제적으로 중요한 도전과제이므로 우리는 대안을 찾아야 한다”고 말했다.

이날 행사에는 양국 기업인 30여명을 포함해 양국 정부인사, 협회·단체 등 총 40여 명이 참석했다. 우리 측에서는 류진 한국경제인협회장, 삼성전자 이재용 회장, LS 구자은 회장, 효성 조현준 회장, 삼양식품 김정수 회장, 현대자동차 성김 사장, LG화학 김동춘 사장, 네이버 최수연 대표, HD건설기계 문재영 사장 등이 참석했다. 이탈리아 측에서는 이탈리아경제인연합회 마르시아이 부회장, 핀칸티에리 마조타 회장, 페라리 비냐 대표, 에니라이브 페트라키니 회장, 키코밀라노 도미니치 대표 등이 참석했다.

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