채정안, 40대 후반에도 탄탄한 몸매 비결…나이 들수록 '이 운동' 꼭 해야

배우 채정안(48)이 여행 중 운동을 통해 자기 관리하는 모습을 공개했다.

채정안은 최근 인스타그램을 통해 여러 장의 사진과 함께 "친구랑 여행 가면 운동 열심히 하고 밥 먹어야 한다"는 내용의 게시물을 올렸다.

사진=채정안 인스타그램 갈무리

사진 속에는 머리를 묶은 채정안이 운동복 차림으로 작은 케틀벨을 손에 쥐고 스쿼트 등 각종 운동 동작을 하는 모습이 담겼다. 케틀벨은 덤벨과 달리 케틀 무게가 손 아래에 매달린 형태로 운동 중 불안정한 무게 균형을 제어해야 해 근력 강화에 도움을 줄 수 있다.

구독자 50만명 이상을 보유한 강경원 헬스트레이너는 자신의 유튜브 채널을 통해 스쿼트의 효과와 올바른 운동 방법에 대해 설명했다.

강 트레이너는 "스쿼트는 대퇴사두근과 둔근, 골반저근육은 물론 코어 근육까지 함께 사용하는 대표적인 전신 운동"이라며 "모든 스포츠의 기본이 되는 하체 근력을 기르는 데 도움이 된다"고 말했다.

다만 자세가 무엇보다 중요하다고 강조했다. 그는 "초보자들은 하체 힘이 부족한 상태에서 스쿼트를 하면 허리가 앞으로 숙여지고 무릎에 힘이 집중되는 경우가 많다"며 "허벅지나 엉덩이가 아니라 허리와 무릎이 아프다면 잘못된 자세로 운동하고 있다는 신호"라고 설명했다.

이어 "중량이나 횟수를 늘리려 하지 말고, 첫 번째도 자세, 두 번째도 자세가 중요하다"며 "자세가 제대로 잡히지 않은 상태에서 무리하게 운동하면 다칠 수 있다"고 조언했다.

그는 또 "하체는 몸에서 반을 차지하는 큰 근육"이라며 "하체 근육이 줄어들면 칼로리 소비도 떨어진다"고 말했다. 이어 "나이가 들수록 하체 운동은 더욱 중요하다"며 "젊을 때 충분한 하체 근육을 만들어 두지 않으면 나이가 들수록 하체와 허리가 함께 약해질 수 있다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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