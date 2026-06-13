합의 서명 임박했다더니…트럼프, 갑자기 이란 맹비난 “정말 비열한 사람들”

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 이란을 향해 강도 높은 불쾌감을 보였다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “이란이 가짜뉴스에 흘린 (종전 관련) 조건들은 서면으로 합의된 조건들과는 전혀 무관하다”며 “합의를 이룬 것에 대한 그들의 나약하고 한심한 성명을 포함해 그들이 말한 것은 진실과는 전혀 관련이 없다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

이어 “다루기에 정말 비열한 사람들”이라며 “그들과는 선의의 협상 같은 건 아예 없다. 놀랍다”고 이란을 맹비난했다.

그는 또한 “어젯밤 호르무즈 해협을 빠져나가는 인도 선박들을 겨냥했다가 완전히 저지당한 드론 공격은 완전히 용납할 수 없다”며 “그들은 빨리 정신을 차리는 게 좋을 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 전날 이란과 종전을 위한 합의를 이뤄 문서의 최종 조율 단계에 이르렀으며, 이르면 이번 주말 유럽에서 서명식을 할 것이라고 밝힌 바 있지만, 하루 만에 이란에 대한 비난을 쏟아낸 것이다.

이는 트럼프 대통령이 지적한 대로 이란 매체들이 보도한 ‘종전 양해각서(MOU)’ 세부 사항이 상당부분 이란에 유리한 내용을 담은 데 대한 불만이 원인인 것으로 풀이된다.

한편, 미 CNN 방송은 트럼프 대통령은 전날 지지자들 앞에서는 아예 “전쟁을 끝냈다”고 말했다고 보도했다. 보도에 따르면 트럼프 대통령은 전날 저녁 전화로 한 정치인의 유세에 참여해서는 “여러분이 들었는지 모르겠지만, 우리는 오늘 이란과의 전쟁을 끝냈다”고 말했다.

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