'축덕' 강부자, 한국·체코전 2-1 맞혔다

배우 강부자의 월드컵 스코어 예측이 실제 경기 결과와 맞아떨어졌다.

지난 11일 방송된 KBS 2TV '강리치의 월드컵 선술집'에서는 2026 FIFA 북중미 월드컵 한국과 체코의 조별리그 1차전을 앞두고 강부자, 박문성 해설위원, 그룹 하이라이트 윤두준, 가수 딘딘이 경기 전망을 나눴다.

배우 강부자의 월드컵 스코어 예측이 실제 경기 결과와 맞아떨어졌다. '강리치의 월드컵 선술집' 영상 캡처

이날 출연진은 체코전 예상 스코어를 언급했다. 윤두준과 딘딘은 2-0 승리를, 박문성은 1-0 승리를 예상했다. 반면 강부자는 "체코는 2대 1이다"라며 한국의 2-1 승리를 내다봤다.

딘딘이 체코에 1점을 내주는 것이냐는 반응을 보였지만, 강부자는 "난 2대 1이다"라며 자신의 예상을 굽히지 않았다.

실제 경기 결과는 강부자의 예상과 같았다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 조별리그 A조 1차전에서 2-1로 역전승했다.

한국은 후반 선제골을 내주며 끌려갔으나 황인범의 동점골과 오현규의 역전 결승골로 승부를 뒤집었다. 조별리그 첫 경기에서 승점 3을 챙기며 기분 좋은 출발을 알렸다.

<뉴시스>

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