미·이란 '종전 MOU' 서명 제네바서 하나…美수송기 선발대 출발

미국과 이란 간 '종전 양해각서(MOU)' 체결 합의 기대감이 커진 가운데 MOU 서명식이 스위스 제네바에서 열리는 방안이 추진 중인 것으로 알려졌다.



만일 합의가 성사된다면 '이슬라마바드 합의'로 명명될 MOU 서명식을 이끌 JD 밴스 미국 부통령을 지원하기 위한 선발대가 이미 제네바로 출발했으며, 서명식 일정 등을 정하기 위한 막판 조율이 이뤄지고 있는 것으로 전해진다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

미국 온라인매체 악시오스는 11일(현지시간) 미 공군 C-17 수송기 4대가 이날 유럽으로 향했다고 보도했다.



밴스 부통령이 이란과의 서명식에 참석할 경우를 대비해 관련 장비를 수송하기 위한 움직임이다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 합의가 임박했다고 알리면서, 서명식이 주말 유럽에서 열릴 수 있고, 이 경우 자신이 아닌 밴스 부통령이 참석할 것이라고 밝힌 바 있다.



복수의 중재국 외교 소식통과 미국 당국자에 따르면 미국과 이란 간 잠정 합의는 카타르의 중재로 10일 밤 극적으로 도출됐다.



카타르 특사 알리 알 타와디가 테헤란을 찾아 아바스 아라그치 이란 외무장관과 이견을 조율했고, 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 특사와 여러 차례 통화하면서 협상 성사의 물꼬를 텄다고 한다.



이렇게 마련된 잠정안에는 휴전을 60일간 연장하고 호르무즈 해협을 재개방하는 한편 이에 상응하는 조치로 이란에 대한 제재를 완화해주는 내용 등이 담긴 것으로 전해진다.



통행료를 받지 않고 30일 이내에 해협의 선박 흐름을 전쟁 발발 이전 수준으로 되돌리며 그 대가로 미국도 봉쇄를 해제하는 방식이다.



해협을 재개방한 이후에는 이란에 60일간 원유 판매를 일시 허용하고 후속 협상까지 순조롭게 이어진다면 제재 완화 조치를 확대해나가기로 했다.



휴전 기간에는 이란의 핵 프로그램에 관한 후속 협상이 진행된다.



지금까지 마련된 잠정안에는 이란의 농축우라늄을 처리하기 위한 기본적인 틀은 담겼지만, 핵 프로그램과 관련한 구체적인 조치는 세부 협정에서 다뤄질 것으로 관측된다.



이란이 핵무기를 보유하지 않고 농축우라늄 문제를 해결하겠다는 내용도 담길 것으로 보이는데, 한 미국 고위급 당국자는 트럼프 대통령이 유엔의 감독하에 이란 내에서 고농축 우라늄을 희석하는 방안에 동의했다고 전했다.



다만 이란이 강하게 요구해온 동결자금 해제 문제에 관해서는 구체적으로 어떤 내용이 담겼는지 불분명한 상황이다.



이란은 합의 체결 즉시 일정 금액을 우선 지급받겠다고 고집해왔는데, 이런 탓에 미국이 이런 조건을 일부 수용해 이견을 좁힌 것 아니냐는 관측이 제기된다.



일각에서는 동결자금 문제가 비밀 부속 협정을 통해 처리되는 것 아니냐는 우려가 나오고 있지만, 한 미국 당국자는 악시오스에 이런 가능성은 없다고 일축했다.



미국 당국자와 중재국 소식통에 따르면 미국과 이란, 카타르는 최근 인도적 물품 구매를 위해 이란이 카타르에 동결된 자금 일부를 사용하는 방안을 논의한 것으로 전해진다.



악시오스에 따르면 미국과 이란 양측은 합의문 문구에 동의했다.



이란 고위급도 이를 받아들였지만 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 최종 승인은 아직 이뤄지지 않았다고 한다.



한 중재국 외교 소식통은 "당사국과 협력해 협정 체결을 위한 최종 조율을 진행하고 있으며 서명식 일정을 잡기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

<연합>

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