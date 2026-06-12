레오 14세, 유럽행 이주민 관문인 카나리아 제도 찾아 “인간 존엄성엔 여권이 없어”

레오 14세 교황이 11일(현지시간) 아프리카에서 유럽으로 향하는 대서양 경로인 스페인 섬을 찾아 안전하고 합법적인 이민 경로를 만들고 사회 통합 방법을 찾아야 한다고 촉구했다.

지난 6일부터 스페인을 순방하고 있는 교황은 이날 카나리아 제도 그란카나리아의 아르기네긴 항구를 찾아 바다를 통해 이주하다가 사망한 사람들을 위해 헌화하고 기도했으며, 이주민들과 이들을 지원하는 교회 및 인도주의 단체 관계자들을 만났다.

레오 14세 교황. AFP연합뉴스

카나리아 제도는 북아프리카 모로코에 가까운 군도로, 대서양을 통해 유럽으로 향하는 이주민들의 중간지다. 카나리아 제도에 들어오는 이주민은 2024년 5만명에 육박했고 지난해에는 약간 줄었다. 이들은 뗏목 같은 배로 대서양을 건너다가 다수가 목숨을 잃는다.

교황은 이주민들을 향해 “여러분은 단순한 숫자나 문서가 아니라 가족과 집을 두고 떠난 사람들이며, 누구도 경멸할 권리가 없는 꿈을 가진 이들”이라며 “인간 존엄성엔 여권이 없으며 국경을 넘는다고 그 가치가 사라지지는 않는다”고 말했다.

이어 교황은 “이 바다에는 괴물들이 도사리고 있다”며 “절망에서 이익을 취하는 마피아, 여성과 어린이를 노예화하는 인신매매범, 무관심으로 빈자들이 착취나 망각에 먹히도록 버려두는 자들”이라고 했다.

또 교황은 “지중해와 대서양이 이름 없는 무덤들이 되는 것에 익숙해지면 안 된다”며 유럽과 국제사회에 난민 수용과 이주민 사회 통합 등과 같은 노력을 촉구했다. 교황은 스페인 방문 마지막 날인 12일에는 테네리페로 이동해 난민 수용센터에서 이주민들을 만난다

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