AI 미디어월로 응원 열기 더했다…KT, 광화문 거리응원 나서

KT가 대한축구협회(KFA), 붉은악마와 함께 2026 북중미 월드컵 한국 대표팀 1차전 거리응원을 개최했다. KT는 광화문에서 시민 참여형 콘텐츠를 중심으로 국가대표팀 응원 열기를 이어갈 계획이다.

12일 서울 종로구 광화문광장에 모인 시민들이 KT 웨스트 사옥 미디어월에서 생중계되는 축구 국가대표팀 월드컵 첫 경기를 보고 있다. KT 제공

KT는 서울 종로구 광화문광장에서 한국 대표팀 체코전 응원 행사를 진행했다고 12일 밝혔다. 광화문은 2002년 한일월드컵 당시 시민들이 한자리에 모여 대표팀을 응원했던 장소로 대한민국 거리응원 문화의 상징적 공간으로 평가받는다. KT는 2001년부터 축구 국가대표팀 공식파트너로 활동했고, 2006 독일월드컵부터는 붉은악마와 함께 광화문 거리응원을 협력해왔다.

KT는 이번 행사를 단순한 경기 관람을 넘어 시민들이 직접 참여하고 소통하는 응원 문화로 기획했다. 대표 프로그램인 ‘모두의 캔버스’는 KT 광화문 웨스트 사옥 미디어월을 활용한 인공지능(AI) 기반 응원 콘텐츠다. 광장에 모인 시민들의 모습을 AI가 실시간으로 인식해 응원 메시지와 시각효과를 생성하고 이를 대형 스크린에 송출하는 방식이다.

1대 0으로 뒤지던 경기에서 한국 대표팀의 동점골이 터지자 광화문광장에 모인 시민들이 환호하고 있다. KT 제공

시민들이 사전에 제작한 응원 릴스 영상과 메시지도 미디어월을 통해 공유됐다. 시민들이 응원의 주체가 되는 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다고 KT는 설명했다.

KT는 행사 기간 온마루에서 축구 국가대표팀 팝업 전시도 운영한다. 대표팀 역사와 응원 문화를 소개하는 여러 콘텐츠를 선보이고 온·오프라인을 연계한 응원 프로그램도 진행한다.

안전 관리도 강화했다. KT는 광화문광장 놀이마당과 육조광장 일대에 대형 미디어월, 주 무대, 응원단상, 딜레이 스크린 등을 분산 설치해 관람객의 시야와 동선을 확보했다.

외국인 관광객이 한국 대표팀 영상을 배경으로 ‘셀카’를 찍고 있다. KT 제공

진행요원과 경호·경비 요원, 교통관리요원, 의료인력 등 안전 요원 250여명을 배치했고, 응급의료 체계와 쿨링존·워터존 설치, 생수 제공 등 폭염 대응 대책도 마련했다. 행사 기간에는 KT 웨스트 사옥 내 통합상황실을 운영해 현장 상황을 실시간으로 모니터링하고 관계기관과 협력해 안전 관리를 지원했다.

KT는 대표팀의 남은 조별리그 경기 일정에 맞춰 광화문광장 대형 미디어월 생중계와 거리 관람 행사를 이어가며 응원 열기를 뒷받침한다.

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