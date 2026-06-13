인천공항, 무료급식 봉사 활동 나서

인천공항 상주직원 합동봉사단이 소외계층을 대상으로 무료급식 봉사활동을 폈다.



인천국제공항공사는 지역사회 나눔문화 확산을 위해 지역 소외계층 대상 무료급식 봉사인 ‘희망온기, 따뜻한 밥상 봉사활동’을 진행했다고 12일 밝혔다.

10일 인천시 남동구 논현동에서 진행된 ‘인천공항 희망온기, 따뜻한 밥차 무료급식 봉사활동’에서 참가자들이 배식봉사를 하고 있다.

10일 인천시 남동구 논현동에서 진행된 이번 봉사활동에는 인천국제공항공사 신가균 경영본부장 및 임직원과 제4기 인천공항 합동 봉사단, 인천시자원봉사센터 관계자 등 80여 명이 참여했다.

봉사자들은 식재료 손질과 음식 조리 등 손수 준비한 식사를 어르신 등 지역 소외계층 약 300명에게 제공했으며, 함께 준비한 김치 등 밑반찬도 각 가정에 전달했다.

또 참석자들은 설거지 및 주변청소 등 현장정리도 함께하며 나눔의 의미를 더했다.

인천국제공항공사는 지역사회와 상생발전을 강화하기 위해 매년 자원봉사단을 구성해 운영하고 있다.

이번 봉사활동에 참여한 제4기 인천공항 합동 봉사단은 공사, 자회사, 정부기관, 항공사, 면세점, 상업시설 등 공항상주직원 약 80명으로 구성됐으며 농촌 일손돕기 등 다양한 지역사회 봉사활동을 진행하고 있다.

신가균 인천국제공항공사 경영본부장은 “이번 무료급식 봉사활동이 지역사회 소외계층에 조금이나마 도움이 되기를 바라며 앞으로도 지역사회에 실질적인 보탬이 될 수 있는 다양한 사회공헌활동을 추진해 나가겠다”고 말했다.

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